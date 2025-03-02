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Döner 10 Euro’nun üzerine çıkacak!

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#ALMANYA#DÖNER#AVRUPADAN HABERLER
Döner 10 Euro’nun üzerine çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 15:45

Almanya’da beslenen sığır sayısındaki düşüş nedeniyle et fiyatlardaki artışın döner fiyatlarını da etkileyeceği ve ekmek arası dönerin 10 Euro’nun üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

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Hızlı yiyecek, hazır yiyecek sınıfına giren döner ve hamburger fiyatlarında son üç yılda sığır eti fiyatlarının yükselmesi nedeniyle büyük ölçüde artış oldu. 2022 yılı başlarında 1.29 Euro olan hamburger fiyatları bir yıl önce 1.99 Euro’ya satılırken, şu anda 2.29 Euro’ya yükseldi. Yani hamburger fiyatları son üç yılda yüzde 80 arttı. Aynı nedenle son dönemlerde döner fiyatlarında da önemli ölçüde artış oldu ve uzmanlara göre sığır etine gelen son zamlarla birlikte döner fiyatının kısa vadede 10 Euro sınırına dayanacağı, orta vadede de 10 Euro sınırını aşacağı görüşü ağırlık kazandı. Bu artışın sadece sığır eti fiyatlarındaki artıştan değil, enerji ve diğer hammadde fiyatlarının yükselmesinden de kaynaklandığına dikkat çekildi. Ayrıca özellikle eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan eyaletlerde eleman sıkıntısı çekildiği için hayvan besi işletmelerinin sayısındaki düşüşün de bu piyasayı etkilediği vurgulandı.

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#ALMANYA#DÖNER#AVRUPADAN HABERLER

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