Dom Katedrali önünde Türçe şarkılar

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TÜRK sanatçı Aynur Cronauer öncülüğünde 20 kişilik koro ekibi platform merdivenlerinden “Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar” adlı gurbet ve özlem şarkısını söyleyerek sahne aldılar. Hasret havasının estiği ilk şarkının ardından koro en sevilen şarkılarla Noel pazarına gelen binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Geleneksel Alman şeker tatlıları sucuk, sosisler, waffel, peynir stantları, hediyelik eşyaların içinde bulunduğu yüzlerce stantlı Dom noel pazarını her yıl tüm Avrupa’dan on binlerce kişi ziyaret ediyor.

KOROYA EŞLİK ETTİLER

Sanatçı Aynur Cronauer’in ‘3K Müzik Atölyesi’ isimli korosu, konserinde Türkçenin dışında, İngilizce Yunanca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Arapça, Japonca gibi yabancı dilleri Türkçe ile harmanlayıp şarkılar söyledi. TC. Köln muavin konsolosu Arzu Işık Ellialtıoğlu’nun da ilgiyle takip ettiği konserde Türk vatandaşların yanı sıra Alman ve pek çok ülke vatandaşı, koroya eşlik ederek doyasıya eğlendiler.