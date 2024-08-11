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Dom Katedrali önünde Kur’an dağıttılar

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#Almanya#Dom Katedrali#Kur’An-I Kerim Dağıtımı
Dom Katedrali önünde Kur’an dağıttılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 11:48

Almanya’nın Köln kentinde dört kişi, Dom Katedrali yakınına açtıkları stantta Kur’an-ı Kerim dağıttı.

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KALPTE Huzur’ (Sakine frieden im herzen) isimli gurup, tarihi Dom katedrali yakınında hafta sonu bir aksiyon gerçekleştirdi. Belediyeden aldıkları izinle şehrin en kalabalık yerinde Kur’an-ı Kerim dağıtan grubun sözcüsü Kerim Karabaş, hiçbir dini grupla bağlantıları olmadan sırf İslam’ı insanlara tanıtmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi: “Hedefimiz insanlara özellikle ön yargılara karşı doğru bilgileri vermek. Karşılıklı güzel diyaloğa geçip onlara İslam dinini anlatmak. Bugün bizimle iletişime geçenlerin yüzde 99 olumlu şeyler söyledi. Bazıları bu bilgilere ihtiyaç duyuyormuş ki, ‘Çok iyi yaptınız’ diyerek duygularını ifade edenler oldu. Yüzlerce kişiyle görüştük, sadece bir kişi ‘10 bin Euro verseniz bile sizden hiçbir şey almam’ diyerek bize tepki gösterdi. Birkaç fanatik haricinde genelde olumlu tepkiler aldık. Hatta bazıları ücretsiz dağıttığımız kitaplar için bize zorla para verdi. Almanlar Arapça bilmedikleri için bizim Almanca dağıttığımız Kur’an-ı Kerim’e çok memnun kaldılar.”

Dom Katedrali önünde Kur’an dağıttılar
23 YIL ÖNCE MÜSLÜMAN OLDU
Karabaş, Almanya’nın farklı şehirlerinde yaptıkları aksiyonu gören bazı iş insanı ya da maddi durumu elverişli kişilerin de kendilerine kitap desteği verdiklerini söyledi. Grup üyelerinden, 23 yıl önce gördüğü bir rüyanın etkisiyle İslam dinini seçerek Müslüman olan Ahmed Köhler, Müslüman olduktan sonra tesadüfen tanıdığı arkadaşlarıyla birlikte İslam’ı insanlara anlattığını ifade etti. Ahmed Köhler, bugün yine İslam’ı tanıtmak için Köln’de olduklarını, İslam’ı severek soranlara aktardığını, hiçbir dini cemaate mensup olmadığını söyledi. Köhler, Dortmund, Essen gibi şehirlerde de bu aksiyonu yaptıklarını belirtti.
Dom Katedrali önünde Kur’an dağıttılar

Dom Katedrali önünde Kur’an dağıttılar



 

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#Almanya#Dom Katedrali#Kur’An-I Kerim Dağıtımı

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