Dom Katedrali önünde Kur’an dağıttılar

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‘KALPTE Huzur’ (Sakine frieden im herzen) isimli gurup, tarihi Dom katedrali yakınında hafta sonu bir aksiyon gerçekleştirdi. Belediyeden aldıkları izinle şehrin en kalabalık yerinde Kur’an-ı Kerim dağıtan grubun sözcüsü Kerim Karabaş, hiçbir dini grupla bağlantıları olmadan sırf İslam’ı insanlara tanıtmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi: “Hedefimiz insanlara özellikle ön yargılara karşı doğru bilgileri vermek. Karşılıklı güzel diyaloğa geçip onlara İslam dinini anlatmak. Bugün bizimle iletişime geçenlerin yüzde 99 olumlu şeyler söyledi. Bazıları bu bilgilere ihtiyaç duyuyormuş ki, ‘Çok iyi yaptınız’ diyerek duygularını ifade edenler oldu. Yüzlerce kişiyle görüştük, sadece bir kişi ‘10 bin Euro verseniz bile sizden hiçbir şey almam’ diyerek bize tepki gösterdi. Birkaç fanatik haricinde genelde olumlu tepkiler aldık. Hatta bazıları ücretsiz dağıttığımız kitaplar için bize zorla para verdi. Almanlar Arapça bilmedikleri için bizim Almanca dağıttığımız Kur’an-ı Kerim’e çok memnun kaldılar.”

