Dolandırıcılar yeni yöntem buldu! Vergi...

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SAKSONYA, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Aşağı Saksonya, Bremen, Rheinland-Pfalz ve Saarland’daki maliye daireleri, sahte vergi bildirimleri gönderildiğini ve vatandaşlardan acilen gelir vergisi ödemesi talep edildiğini bildirdi. Dolandırıcılar, sahte belgeleri posta yoluyla gönderip banka havalesi ile vergi ödemesi isteyerek soygun yapmaya çalışıyor. Hannover Maliye Dairesi, “Eğer bir vergi bildirimi beklemiyorsanız ve böyle bir mektup aldıysanız, dikkatli olun” diyerek uyardı.

BİLGİLERİN HEPSİ SAHTE

Sahte bildirimlerde gönderen olarak ilgili vergi dairesinin yanlış adresleri ya da ‘Almanya Federal Cumhuriyeti Maliye Otoriteleri’ gibi gerçekte olmayan isimler kullanılıyor. Saksonya Vergi ve Maliye Dairesi, böyle bir resmi kurum olmadığını açıkladı. Ayrıca, sahte bildirimlerdeki telefon ve faks numaralarının yerel vergi daireleriyle uyuşmadığı belirtildi. Rheinland-Pfalz’daki yetkililer, bildirimde yer alan vergi numaraları, vergi dairesi bilgileri ve belgenin dış görünümünün önceki bildirimlerle karşılaştırılmasını önerdi.

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POLİSE BAŞVURUN

Vergi numaralarının yanı sıra, sahte internet siteleri veya yasal hakların bildiriminin eksik olması da dolandırıcılığın işaretleri arasında. Ayrıca, bildiride yer alan banka hesap numarasının ilgili vergi dairesine ait olmaması da sahte olduğunun göstergesi. Şüphe durumunda, bildirimle birlikte doğrudan vergi dairesine başvurulması ve dolandırıcılık vakalarında polise şikâyette bulunulması tavsiye ediliyor.