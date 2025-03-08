Dolandırıcılar iş başında... Bu trafik cezalarını kesinlikle ödemeyin!

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DOLANDIRICILARIN son zamanlarda kendilerini resmi kurum gibi gösterdiklerine işaret eden Alman güvenlik yetkilileri, ister vergi dairesi ister başka bir resmi hizmet kisvesi altında tüketicilere sahte resmi kurumlar adına e-postalar gönderen dolandırıcıların kişisel verilerine veya birikimlere göz diktiklerini belirtiyorlar. Son dönemlerde Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin sürücülere işledikleri iddia edilen trafik ihlalleri için para cezası bildirimleri gönderdiğini iddia eden sahte e-postalar dolaşıyor. Bunun yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğu unutulmamalı.

KBA CEZA BİLDİRİMİ GÖNDERMEZ

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KBA trafik ihlalleri nedeniyle ceza bildirimleri göndermiyor ve trafik ihlallerine ilişkin cezai takipten sorumlu değil. Verilen bilgiye göre, trafik cezasıyla ilgili süreç şöyle işliyor; Önce trafik daireleri ve benzeri gibi ilgili makamlar tarafından İdari İşlemler Kanunu’na (VwVfG) göre bir ön dinleme yapılır. Bu süreçte taraflara, olay hakkında görüş bildirme fırsatı tanınır.

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GÖNDEREN BELİRSİZ

Dolaşımda olan bu e-postalarda KBA ya da başka bir resmi makam tarafından gönderildiği açıkça belirtilmiyor. Ayrıca, yetkili ceza takip daire ve birimleri, para cezası ödeme taleplerini e-posta ile değil, sadece posta yoluyla gönderdiğine işaret eden yetkililer, dolandırıcılık amaçlı e-postaları alan kişileri, kendilerinden talep edilen ödemeyi kesinlikle yapmamalarını ve e-postadaki bağlantının (link), zararlı yazılım içermesi ihtimali nedeniyle açılmaması uyarısında bulundular. E-postalar, genellikle @RU uzantılı bir gönderen adresinden gelir ve herhangi bir resmi dosya numarası içermez.

POLİSE ŞİKÂYETTE BULUNUN

Eğer bir kişi bağlantıya tıkladıysa, ödeme yaptıysa veya kredi kartı bilgilerini girdiyse, en kısa sürede polise şikâyette bulunmalıdır. Bu, en yakın karakola şahsen yapılabileceği gibi ilgili eyaletin online suç bildirim merkezi üzerinden yani internet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bilgisayarın derhal zararlı yazılımlar açısından kontrol edilmesi öneriliyor.

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BANKA HESABINIZI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Alman Tüketiciler Birliği de banka hesap sahiplerine, türlü türlü yöntemlere başvuran dolandırıcılara karşı nasıl tedbir alınabileceği konusunda bir açıklama yaptı. Son zamanlarda banka hesaplarından izinsiz para çekme işlemlerinin arttığı bildirilirken, bu durumu fark edebilmek ve buna karşı önlem almak için banka müşterilerinin düzenli olarak hesap özetlerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekiyor. Dolandırıların kirli emelleri her zaman aynı; Mağdurlarının hesaplarını boşaltmak. Bunun için de yeni yöntemler geliştirmekte üşenmeyen dolandırıcılar, bazen kişisel verileri sızdırıyor, bazen de banka danışmanları gibi davranarak mağdurlar hiç fark etmeden, para çekme işlemlerine onay alıyorlar.

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ÖNEMLİ İPUÇLARI

Eğer banka hesabı gerçekten boşaltılmışsa, tüketicilerin çoğu, gasp edilen paranın bir kısmını bankalarından geri alabilmek için çaba gösterebilir, çünkü finans kuruluşları da en azından bir kısmi sorumluluk taşıyor. ‘Stiftung Warentest Finanzen’ dergisinin bu ay çıkan sayısında, müşterilere bu tür dolandırıcılıklara karşı nasıl korunacaklarına dair şu ipuçları yer aldı:

* Online bankacılık erişim bilgilerinizi güvenli şifrelerle koruyunuz. Zaman zaman, örneğin haveibeenpwned.com adresi üzerinden, olası veri sızıntıları veya veri hırsızlıkları hakkında aktif olarak bilgi edinin. Hasso-Plattner Enstitüsü de Identity Leak Checker adı altında böyle bir hizmet sunuyor. Eğer verileriniz çalındıysa, şifrenizi mutlaka hızlıca değiştiriniz.

* Telefonla veya SMS yoluyla birileri kendisini bankanızın yetkilisi olarak tanıtıyorsa, geri arama yaparak kontrol ediniz. Geri arama tuşuna basmayın, bankanın numarasını bankanın web sitesinden ya da banka uygulamasından bularak aramalısınız.

* Kimsenin sizi, kişisel bilgilerinizi açıklama konusunda baskı altına almasına izin vermeyin. Bazen dolandırıcılar banka çalışanı gibi davranarak hızlıca para transferi yapmanız gerektiğini, yoksa zarar görebileceğinizi iddia edebilirler.

* Verilerinizi dikkatli bir şekilde paylaşınız. Online satış platformlarında işlem için gerekli olmayan ek bilgileri vermekten kaçınınız. Ayrıca çekilişlere katılırken sadece gerekli olan verileri vermeye dikkat ederseniz dolandırıcıların tuzağına düşme riskini azaltabilirsiniz.