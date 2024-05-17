Dokunulmazlıkları kaldırıldı

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BUNUN üzerine her iki milletvekilinin de büroları ile ikamet ettikleri konutlarda aramalar yapıldı. Bystron ve Gnauck, kendilerine yönelik suçlamaları geri çevirirken, savcılığın her iki politikacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Öte yandan halkın çok büyük bir bölümünün sağ popülist Almanya için Alternatif’i “Almanya için bir tehdit” olarak gördüğü ortaya çıktı. Alman devlet televizyonu ZDF adına yapılan bir kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 73’ü “AfD, Almanya’da demokrasi için bir tehlike ve tehdit oluşturmaktadır” görüşüne tam destek verdi. Aynı kamuoyu yoklamasında Yeşiller Partili seçmenlerin yüzde 65’i, SPD’lilerin yüzde 59’u AfD’nin yasaklanmasını desteklerken, halkın yüzde 44’ü yasaklanmasın, yüzde 50’si ise yasağa karşı olduğunu söyledi.

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HÜKÜMETE DESTEK KAYBI

Ankete Almanya’da halkın yüzde 63’ü SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun değil. Ankete katılanların yüzde 33’ü “Hükümet işini iyi yapıyor” görüşünü paylaşırken, yüzde 34’ü CDU/CSU liderliğinde oluşturulacak bir koalisyonun şu andaki hükümetten daha iyi çalışacağını düşündüğünü söyledi. Öte yandan yapılan kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU yüzde 31, AfD yüzde 16, SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 13, FDP yüzde 5, Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) yüzde 5, Sol Parti ise yüzde 3 oy alacak.