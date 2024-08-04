‘DokuFest’ başladı

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Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde 10 Ağustos kadar sürecek festival 8 farklı sinema salonunda düzenlenirken, dünyanın dört bir yanından çok sayıda sanatsever katılım sağlıyor. Bu yıl teması ‘Yeni Düzen’ olan festivale dünyanın 119 ülkesinden en az 3 bin 325 başvuru yapılırken, sadece 103 kısa film ve belgesel beyaz perdede gösterilecek. Festivalde ayrıca atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler düzenlenecek. Kısa film ve belgesel üzerine Balkanlar’ın en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival için her yıl olduğu gibi bu yıl da Prizren’e dünyanın dört bir yanından sinemaseverlerin gelmesi bekleniyor.