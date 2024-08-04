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‘DokuFest’ başladı

Güncelleme Tarihi:

#Dokufest#AVRUPADAN HABER#Prizren
‘DokuFest’ başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 10:02

Kosova’da bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Belgesel ve Kısa Film Festivali ‘DokuFest’, tarihi ‘Lumbardhi’ açık hava sinemasında gerçekleşen törenle önceki gün başladı.

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Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde 10 Ağustos kadar sürecek festival 8 farklı sinema salonunda düzenlenirken, dünyanın dört bir yanından çok sayıda sanatsever katılım sağlıyor. Bu yıl teması ‘Yeni Düzen’ olan festivale dünyanın 119 ülkesinden en az 3 bin 325 başvuru yapılırken, sadece 103 kısa film ve belgesel beyaz perdede gösterilecek. Festivalde ayrıca atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler düzenlenecek. Kısa film ve belgesel üzerine Balkanlar’ın en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival için her yıl olduğu gibi bu yıl da Prizren’e dünyanın dört bir yanından sinemaseverlerin gelmesi bekleniyor.

‘DokuFest’ başladı

‘DokuFest’ başladı
TÜRKİYE’DEN 5 BELGESEL VAR
Festivalde Türkiye’den Aylin Gökçi’nin ‘O Gün Bu Gündür, Uçuyorum’, Ömer Ferhat Özmen’in ‘Eksi Bir’, Yakup Tekintangaç’ın ‘Mori’, Berke Baş’ın ‘Dargeçit’ belgeselleri yer alıyor. Kosova Savaşı’ndan birkaç yıl sonra düzenlenmeye başlanan DokuFest, ilk yıllarda Prizren’de sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezi, nehir üzerinde, şehir kalesi gibi alanlarında oluşturulan geçici sinemalarda yapılmasıyla ün kazanmıştı.

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#Dokufest#AVRUPADAN HABER#Prizren

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