Doktorlardan ‘hasta sınıflandırma yasası’ talebi

KORONA vakaları ve ölü sayıları çok yüksek seviyelerde seyreden Almanya’da doktorlar yoğun bakım hasta sayısının ocak ayı içinde de artacağını hesap ediyor. DIVI Başkanı Uwe Janssens, kapanmaya rağmen gelecek haftalarda hastanelerde yoğun bakımda sıkıntılı durumun devam edeceğini beklediklerini söyledi. Janssens, sorunun yatak kıtlığı değil, personel eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti. DİVİ Sözcüsü Christian Karagiannidis, yoğun bakımda yatan korona hasta sayısının 6 bine ulaşmasını beklediklerini kaydetti, ancak kapanmanın etkisiyle tekrar düşmeye başlayacağını da umut ettiklerini belirtti.

‘GÜVENSİZLİĞE YOL AÇIYOR’

Charite Berlin Hastanesi’nden Steffen Weber Carstens şu anda Almanya’da henüz hasta sınıflandırma durumu olmadığını söyledi. Hasta sınıflandırma durumu, kapasitenin yetersiz olması sonucu hangi hastaya öncelik verileceğini, kimin entübe edileceğini doktorların kararına bırakıyor. DIVI Başkanı Janssens ise şimdi hasta sınıflandırma yasası çıkarılmasını talep etti. Janssens mevcut yasadaki hukuk boşluğunun doktorlarda güvensizliğe yol açtığını, çünkü cezai sonuçlardan korkulduğunu kaydetti. Yoğun bakım doktorları halkı sosyal teması sınırlandırmaya çağırdı.