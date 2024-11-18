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Doktorlardan grev hazırlığı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Doktor#GREV
Doktorlardan grev hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 10:50

Almanya’da Hekimler Sendikası Marburger Birlik ile Yerel İşverenler Birliği (VKA) arasında yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varılamayınca, hastane ve kliniklerde çalışan doktorların yeni yıl itibariyle greve gideceği açıklandı.

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SENDİKA, Almanya genelinde yerel hastane ve kliniklerde çalışan 60 bin hekim için yüzde 8.5 zam ve gece nöbeti ile hafta sonu saat ücretlerinde yüzde 30 artış talep ederken, VKA’nın yüzde 5.5 zam, bir defaya mahsus olmak üzere 500 Euro ek ödeme ve gece nöbeti saat ücretinde yüzde 20 artış önermesi nedeniyle uzlaşma sağlanamadı. VKA, sendikanın talebinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını açıklarken, Marburger Birlik, önümüzdeki haftalarda da bu alanda gelişme kaydedilmemesi halinde yeni yılda greve gidilmesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı. Yeni yılın ilk haftalarında grevle ilgili olarak son kararı yapılacak oylamada hekimlerin vereceği açıklandı. Daha önceki yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde işveren konumundaki VKA, gece ve hafta sonu nöbeti saat ücretlerinde büyük ölçüde artış yapılacağı yönündeki sözünde durmadığı için hekimlerin grevden yana oy kullanmalarına kesin gözüyle bakıldığına işaret edildi.

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#ALMANYA#Doktor#GREV

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