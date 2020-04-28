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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 28.04.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Doktorlardan ‘çıplak düşünce’ eylemi

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Doktorlardan ‘çıplak düşünce’ eylemi
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Almanya’da doktorlar, maske ve dezenfeksiyon malzemesinin kendilerine verilmemesini çırılçıplak soyunarak protesto etti. Muayenehane sahibi doktorlar, çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayımlayarak seslerini duyurmaya çalıştı.

ALIŞIK olmadık eylem bir anda ülke genelinde yayıldı. 40’dan fazla doktor çırılçıplak soyunarak eyleme destek verdi. Haftalardır muayenehaneleri hastalarla dolup taşmasına rağmen kendilerine yeteri kadar koruyucu kıyafet, maske ve dezenfeksiyon malzemesinin verilmemesini protesto eden doktorlar, böylece farkındalık yaratmayı amaçladı. Kendilerinin koronavirüse karşı korumasız olduklarına dikkat çeken doktorlar, #blankebedenkenÇıplak düşünce’ hashtagini kullanarak dikkat çekmeyi başardılar. Çıplak fotoğrafını yayımlayarak eyleme destek olan doktorlardan Moritz Eckert “Malzeme eksikliğine dikkat çekmek istedik. Ben Kovid-19 salgınına yakalandım. İki hafta karantinada kaldım. Koruma malzemeleri olmadan biz korumasızız. Hastalara telefonla rapor vermememiz lazım. Bu uygulama 3 Mayıs’a kadar geçerli. Hafif hastalığı bulunanlar bizlere gelmemeli, evde kalmalı” dedi. Başka bir doktor ise 10 çalışanı için sadece 40 maskenin ellerinde kaldığını belirterek “Her çalışanın günde en az iki maskeye ihtiyacı var” sözleriyle maske sıkıntısı çektiklerinin altını çizdi.

Doktorlardan ‘çıplak düşünce’ eylemi

Doktorlardan ‘çıplak düşünce’ eylemi

Doktorlardan ‘çıplak düşünce’ eylemi

 

 

 

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