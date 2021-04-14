Doktorlara gönderilen aşı sayısı yetersiz

BERLİN’de geçen hafta muayenehanesinde hastalarına aşı yapmaya başlayan Dr. İsmail Nevzat Tuncay, aşı sayısının yarıya indirildiğini ve kendi hastalarına bile yetecek kadar aşı bulunmadığını kaydetti. Listedeki hastalarının aşı için sırada beklediğini belirten Dr. Tuncay, ilk aşı olanların da yakın zamanda ikinci aşı sırasının geleceğini, önümüzdeki haftalarda yeteri aşı sağlanamazsa büyük sorun yaşanacağını söyledi.

Alman Tabipler Birliği muayenehanelere yeteri kadar aşı verilmediğini belirterek, aşı kampanyasının bundan zarar göreceğini açıkladı. Birlik Başkanı Andreas Gassen, “Anlaşılan aşı merkezlerine daha fazla aşı gönderebilmek için muayenehanelere daha az aşı veriliyor. Doktorlara verilen aşıların sayısı yarıya indirildi” dedi. Gassen, bakanlığın dengeyi sağlamak için muayenehanelere daha fazla AstraZeneca aşısı gönderdiğini ancak buna ilginin çok büyük olmayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

‘AB’DEN BAĞIMSIZ SİPARİŞ VERİN’

Aşı stratejisinin başarısız olma tehlikesi bulunduğunu belirterek hükümeti uyaran Alman virologlar ise, ABD menşeli Johnson&Johnson aşısının Avrupa’ya tedarikinin durdurulmasından sonra aşı kampanyasının ağır darbe alacağını kaydetti. Virologlar, federal hükümetin acilen ve gerekirse AB’den bağımsız olarak mRNA aşısı siparişi vermesini istedi. Almanya Bağışıklık Topluluğu Genel Sekreteri Carsten Watzl, Johnson&Johnson aşılarında da AstraZeneca aşısı gibi pıhtılaşma riskinin bulunduğunun kesinleşmesi durumunda bunun da aşılamayı etkileyeceğini ifade etti.