Doktorlar uyardı: Hastaneler ticarethane değil

ALMANYA’da zararda olan hastanelerin kapatılıp, personelin geri kalan hastanelere yerleştirilmesi ve böylece hasta bakımını daha da iyileştirileceği tartışmalarına karşı doktorlardan uyarı geldi. Alman Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt, “Hastaneler ticari kâr amaçlı yerler değil, hasta bakım yerleridir. Biz farklı siyasi danışman vakıflarından bakım kapasitemizin kısıtlanması yönünde gelen önerilere uysaydık, mart ve nisan aylarında İspanya ve İtalya’daki aynı durumu yaşardık” dedi. Reinhardt, Almanya’nın uluslararası bir kıyaslama yapıldığında korona krizinin üstesinden daha başarılı gelmiş olmasını hastanelerin kapasitesini kısıtlamaya değil, artırmalarına borçlu olduklarını vurguladı.

‘KLİNİKLER, HAYATIN KORUNDUĞU YERLER’

Reinhardt “Biz bunu başardık, çünkü biz son yıllarda sağlık sektörünün ticarileştirilmesine karşı durduk. Çünkü biz klinikleri hayatın korunduğu yerler olarak görüyoruz, sanayi işletmeleri olarak değil. Biz çok hızlı bir biçimde hastanelerin kapasitelerini ihtiyaca göre genişlettik” diye konuştu. Almanya’da geçen yıl Bertelsmann Vakfı’nın hastanelerde reformlara gidilmesi üzerine yaptığı araştırma çok tartışma yarattı. Araştırma hasta bakımını daha iyi hale getirmek için hastanelerin yarısının kapatılmasını, personelin kalan hastanelere dağıtılmasını öneriyor. Tabipler Odası Başkanı Reinhardt, hastanelerde bir reform tıkanıklığı olduğunu, ancak personel ve hastanelerde kısıtlamaya gitmenin sorunu daha da artıracağını belirtti. Reinhardt, küçük yerlerde acil servislerin geliştirilmesini, personel azaltılması tartışmalarını son verilmesini istedi.