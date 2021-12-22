Doktordan doktorlara aşı tehdidi

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MÜNİH’te çalışan doktorların adreslerine, gönderici olarak üzerinde ‘Sağlık Özgürlük ve Demokrasi İçin Çalışan Tıpçılar ve Bilim İnsanları Derneği’ yazılı mektuplar gönderildi. Dernek adresi olarak Passau kentindeki bir jinekoloğun adresi bulunan mektuplarda, meslektaşlarının aşı yapmakla yasalar önünde suç işlediği ve tutuklanacağı iddia edildi. Aynı zamanda aşıların bir işe yaramadığı, insanlar için tehlikeli olduğu ileri süren doktor hakkında savcılık soruşturma başlattı. Aynı doktorun daha önce de 1000 kadar kişiye maske takmaktan muaf tutulmaları için sahte rapor yazdığı ve bu nedenle hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.

Adresine tehdit dolu mektuplardan gelen Münihli doktor Nicola Fritz, kendisine devamlı tehditler geldiğini, ancak son tehdidin bir meslektaştan kaynaklanmasının kendisini şoke ettiğini söyledi. Münih Hekimler Odası ise hiçbir doktorun onaylı bir aşıyı yapmasından dolayı cezalı duruma düşemeyeceğini, tam aksine karşı geldiği takdirde suç işleyeceği açıklamasında bulundu.