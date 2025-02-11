Doktora teziyle başı dertte olan Habeck iddiaları çürüttü: Etik kuralları ihlal etmemiş!

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HABECK, söz konusu iddiaların yayımlanmasını beklediğini belirterek, tezini Hamburg Üniversitesi’ne incelettiğini duyurdu. intihal avcısı olarak ünlenen Avusturyalı Stefan Weber’in gündeme getirdiği iddialara yanıt veren Habeck, “Her şeyi şeffaf bir şekilde ele alarak iddiaları önceden çürütmeye karar verdim” dedi.

BİLİMSEL YANLIŞ DAVRANIŞ YOK

Habeck, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hamburg Üniversitesi Ombudsmanlık Ofisi, iddiaları inceleyerek herhangi bir bilimsel yanlış davranış olmadığını teyit etti” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina Başkanı Gerald Haug’dan da bir değerlendirme talep ettiğini belirten Habeck, “Haug da çalışmanın özgünlüğü konusunda herhangi bir şüphe duymadığını iletti” dedi. Habeck, iddiaların metin intihaliyle değil, dipnotlardaki bazı eksikliklerle ilgili olduğunu vurguladı.

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‘BİLİM SİMÜLASYONU’

Weber’in geçen ağustos ayında blogunda tezini “bilim simülasyonu” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Habeck, “Weber’in bu iddiaları yayımlamasını bekliyorum” dedi. Habeck, Weber’in eşinin doktora teziyle ilgili de iddialar ortaya atacağını öne sürdü. Ancak eşinin herhangi bir siyasi görev için aday olmadığını belirten Habeck, “Ailemi bu kampanyanın dışında tutmanızı rica ediyorum” dedi.

‘WEBER ŞEFFAF DEĞİL’

Weber’in kim tarafından finanse edildiğinin bilinmediğini de vurgulayan Habeck, “Weber, para kaynaklarını gizli tutuyor ve şeffaf değil” diye konuştu. Hamburg Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, inceleme sonucunda herhangi bir bilimsel yanlış davranış tespit edilmediği belirtildi. Üniversite, “Ne kasıtlı ne de ağır bir ihmal sonucu bilimsel etik kuralları ihlal edilmedi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Habeck’in 2001 yılında yayımladığı “Die Natur der Literatur” (Edebiyatın Doğası) adlı doktora tezindeki bazı alıntı ve dipnotların güncel alıntı kurallarına göre revize edilmesi tavsiye edildi.

BAERBOCK’A DA BENZER İDDİALAR

Stefan Weber, daha önce de 2021 yılında Yeşiller Partisi’nin başbakan adayı Annalena Baerbock’un kitabıyla ilgili benzer iddialar gündeme getirmişti. Ayrıca, eski CDU lideri Armin Laschet’in kitabında da alıntı yapılmadan kullanılan bölümler olduğunu iddia etmişti. Weber’in geçen yıl, aşırı sağcı platform Nius adına Süddeutsche Zeitung’un editörü Alexandra Föderl-Schmid hakkında da intihal iddialarını gündeme getirdiği, ancak bu iddiaların daha sonra çürütüldüğü biliniyor.