Doktora, kolonoskopi sırasında cinsel taciz suçlaması

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MÜNİH Eyalet Mahkemesi’nde görülen davanın sanığı Dr. Wolfgang H., salona siyah bir dosya kapağıyla yüzünü gizleyerek girdi. İddiaya göre kurbanlar, işlem sırasında uygulanan narkoz nedeniyle yaşananları fark etmedi. Skandal, klinikte görev yapan tıbbi asistanların şüphelenmesiyle gün yüzüne çıktı. Savcılar, ‘tecavüz ve cinsel istismar’ suçlamalarını yöneltti. Dava dosyasına göre Dr. Wolfgang H., kolonoskopiyi gerçekleştirdiği sırada sağ elindeki cihazı kullanırken, sol eliyle hastalarını taciz etti. Kurbanların yaşlarının 20 ila 40 arasında olduğu belirtildi.

ASİSTAN ANLATTI

Dr. Wolfgang H., duruşma sırasında sessiz kalırken avukatı Julia Weinmann, suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü. Bild’de yer alan habere göre Weinmann, “Tüm suçlamaları reddediyoruz” dedi ve olayı sanık ile meslektaşları arasında yaşanan bir çatışmanın sonucu olarak nitelendirdi. Weinmann’a göre, sanığı klinikten uzaklaştırmak isteyen kişiler iftira attı. Ancak davanın ilk tanığı olan tıbbi asistan Liesa S., sanığın suçlamaları haklı çıkaran eylemlerini gözlemlediğini ifade ederek, “Kolonoskopi sırasında birkaç saniyeliğine tacizde bulundu. Bu, defalarca yaşandı” dedi. Liesa S., olayların genellikle genç ve zayıf kadınların uyutulduğu durumlarda gerçekleştiğini belirtti. Sanığın o dönem kendisine, bu kadınların ‘zorlu vakalar’ olduğunu söylediğini aktardı.