Doktor randevularında ayrımcılık

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GKV Başkan Yardımcısı Stefanie Stoff-Ahnis, “Randevu alırken kişinin özel mi yoksa yasal sigortalı mı olduğu sorusunun artık sorulmasına izin verilmemeli. Online bir randevu platformuna girip yasal sigortalı olarak uzman doktor randevusu aradığınızda, size altı hafta sonrasına ya da daha geç bir tarihe randevu öneriliyor. Ancak özel sigortalı seçeneğini işaretlediğinizde ertesi gün randevu almak mümkün oluyor. Almanya’da yaşayanların yüzde 90’ı yasal sigortalı. Randevu dağılımında bundan sonra yüzde 100 tıbbi gereklilik esas alınmalı, kişinin hangi sigorta grubuna dahil olduğuna göre ayrım yapılmamalı” dedi. Stoff-Ahnis ayrıca, doktor muayenehanelerine serbest randevularını günlük olarak online platformlara aktarma zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu. Bu sistem, yasal sigorta kurumları ve Doktorlar Birliği’nin randevu planlamasını daha verimli yapmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

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Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

‘BU YAPI SONA ERMELİ’

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da bu konuyla ilgili net bir duruş sergiledi. Tagesspiegel’e konuşan Lauterbach, “Kliniklerde ve muayenehanelerde yasal sigortalı hastaların uzun süre beklemesi artık kabul edilemez. Bu ayrımcılığın bir an önce sona ermesi gerekiyor. Her yasal sigortalı hasta, özel sigortalılarla aynı hızda tedavi edilmelidir” dedi. Lauterbach, muhalefetteki CDU/CSU ve FDP’yi eleştirerek, bu partilerin eşit muameleye engel olduklarını ve mevcut ikili sağlık sistemine destek verdiklerini söyledi. Lauterbach, bu ayrımcı yapının sona ermesi gerektiğini belirtti.