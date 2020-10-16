“Doktor ‘Kızın Almanca bilmiyor, muayene etmem’ dedi, gitti”

ÜÇ çocuk babası Cihan Diken’in iddiasına göre olay geçtiğimiz hafta cuma günü meydana geldi. Kreuzberg’deki diş doktoruna kızını randevu alarak götürdüğünü belirten Diken, doktorla muayene odasında aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: “Randevu saatinde gittik. Bekleme odasında beş dakika kaldıktan sonra bizi muayene odasına aldılar. Ardından doktor odaya geldi. Kızıma selam verdi ve nesi olduğunu sordu. Zeynep’ten cevap alamayınca bu kez bana döndü ve ‘Almanca bilmiyor mu?’ diye sordu. Ben de kendisine, ‘Anlıyor ama konuşmuyor’ dedim. Bu kez ‘Neden bilmiyor ki’ dedi. ‘Önce Türkçe öğretiyoruz. Sonra yuvada ve okulda zaten Almanca öğrenir’ dedim. Bunun üzerine kendi kendisine ‘Ben bunu anlamıyorum. Almanya’da yaşıyorsunuz ve Almanca öğretmiyorsunuz’ dedi. Ben de ‘Ana dilini öğrenmesi de bizim için önemli’ dedim. Tekrar kızıma döndü. Ağzını açmasını istedi. Zeynep tepki göstermeyince ben kızıma ağzını açmasını söyledim. Doktor bu kez ‘Almanca bilmiyor, ben onu muayene etmem’ dedi. Ben de, ‘Ben buradayım tercüme ederim’ dedim. Kızgın şekilde muayene odasını terk etti. Biz de çaresiz odadan çıktık. Hastaları karşılayan oradaki görevlilere, ‘Bu doktoru polise şikâyet edeceğim. Almanca bilmiyor diye kızımı muayene etmedi. Yaptığı ayrımcılık’ dedim. Onlar da şaşkın bir şekilde bana ‘Yanlış anlamışsınızdır, öyle dememiştir’ dediler. Ama ben yine de polisi aradım.”

İKİ POLİS GELDİ

Diken’in durumu telefonda polise bildirmesi üzerine muayenehanenin bulunduğu Oranienstrasse’ye bir süre sonra ekip aracı geldi. Polisler Diken’i dinledikten sonra muayeneye çıkıp doktor ve oradaki görevlilerle görüştü. Ardından da suç duyurusunu almadan olay yerinden ayrıldılar. Doktor ise tüm bu iddiaları cevapsız bıraktı. Konuyla ilgili Hürriyet’in iki kez konuşmak istediği doktor, her iki seferde de muayenehanedeki görevliler aracılığıyla soruları yanıtlamayacağını bildirdi. Berlin Emniyet Sözcüsü ise konuyla ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “9 Ekim 2020 tarihinde 53 numaralı karakoldan görevli iki polis kavga ihbarı üzerine muayenehaneye gitti. Binanın girişinde küçük kızıyla bekleyen bir kişi polislere olayı anlattı. Kızının Almanca bilmediği için muayene edilmediğini aktardı. Polisler, o gün muayenehanede çocuk hastalar için görevli kadın doktorla konuştu. Doktor, çocuğa Almanca bilip bilmediğinin sorulduğunu söyledi. Babanın muayenehanenin girişindeki hasta kabul masasına eliyle vurduğunu belirten doktor, bu gerekçeyle de küçük çocuğu muayene etmediğini aktardı. Hastanın acil bir durumu olmadığı için de doktor muayene etmeme kararında ısrar etti. Polisler durumu babaya anlattı. Küçük kızı başka doktora götürmesini önerdikten sonra olay yerinden ayrıldılar.” AYRIMCILIK DAİRESİ DEVREDE

Kızına yapılanın ayrımcılık olduğunu belirten Diken, ayrımcılıkla mücadele eden Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu’na (TBB) bağlı ilgili projeye başvurdu. Diken’in şikâyetini dinleyen TBB yetkilileri, hem doktora hem de polise yazı yazarak durumu soracak. TBB yönetimi konuyu takip edeceklerini açıklarken, Diken de doktoru ayrıca Berlin’deki Tabipler Odası’na da şikâyet etti. Tabipler odası ise Diken’e, şikâyeti ciddiye alacaklarını ve konuyla ilgileneceklerini belirten bir yazı gönderdi. Cihan Diken, “Benim kızıma yapılan ayrımcılık. Durumu Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu’na da bildirdim. İki çocuğum yıllardır bu muayenehaneye gidip tedavi oluyor. Diğer doktorlarla hiç sorun yaşamadık. Ben, o muayenehanenin tam karşısındaki binada büyüdüm. Annem hâlâ orada oturuyor. Kadın doktorun kızıma yaptığı ayrımcılık. Savcıya suç duyurusunda da bulunacağım” dedi.