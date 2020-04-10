Doğum günü için parti yok

Alman Milli Takımı’nın Sportif Direktörlüğü’den sonra Leverkusen’de aynı görevi sürdüren Völler, kendisini yaşlı hissetmediğini söyledi. Völler günümüzde 60 yaşında kimsenin kendisini yaşlı hissetmediğine de kaydetti. Beyaz saçlarından şikâyetçi olmadığını belirten Völler, “Hiç olmamasından daha iyi” dedi. 1990 yılında Dünya Şampiyonu olan Alman Milli Takımı’nın yıldız futbolcularından biri olan Völler, futbolculuk kariyerinde Şampiyonlar Ligi Kupası da kaldırdı. Ünlü futbol adamı Bundesliga şampiyonluğu sevinci yaşamamasının kendisi için bir burukluk olduğunu da kaydetti.

Völler’in sportif direktörlüğünü yaptığı Leverkusen, Almanya Futbol Federasyonu Kupası’nda (DFB) son dörde kaldı. Avrupa Ligi’nde son 16 takım arasında. Völler bu yıl maçlara devam edilirse takımının bir kupa alacağına olan inancının ise tam olduğunu söyledi.