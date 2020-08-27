Almanya'dan Yunanistan'ın yaptırım talebine ret

ANCAK bu talep Almanya tarafından reddedildi. Berlin’de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi toplantısına ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, talebe sert tepki gösterdi ve “Eğer böyle başlarsak, AB olarak hareket yeteneğimiz olmaz” dedi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin diyalogla çözülebileceğini belirten Maas, şunları söyledi: “Bizim bu anlaşmazlıkta diplomatik çözüme ihtiyacımız var. Bunu bana Ankara ve Atina’daki görüşmelerimde iki taraf da söyledi. Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlığı kimse savaş gemileriyle çözmek istemiyor. Bu durumda Ankara ve Atina arasında doğrudan görüşmelere başlanması gerekiyor. Görüşmeler için ön koşul Akdeniz’deki manevraların sonlandırılması. Bu çözüme iki taraf da katkı sağlayabilir. Bu aynı zamanda diplomatik görüşmelere alan açar. Akdeniz’in doğusunda savaş gemileri karşı karşıya durduğunda elbette taraflar masaya oturmaz.”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının uluslararası hukukla bağdaşıp bağdaşmadığına ilişkin bir soruya ise ise Maas, şöyle cevap verdi: “Açıklığa kavuşturulması gereken birçok yasal konu var. Yetkili mahkemeler tarafından incelenmesi olasılığı var. Bu en kolay yol olur.” Maas, önümüzdeki haftalarda yapılacak AB Liderler Zirvesi’ndeki Türkiye özel oturumuna kadar bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.