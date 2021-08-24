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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Doğdukları mahalleye 3.5 metrelik Atatürk heykeli diktirdiler

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Doğdukları mahalleye 3.5 metrelik Atatürk heykeli diktirdiler

Almanya’da yaşayan gurbetçi iş insanı Fatoş Akça ile Süleyman Görgülü, doğdukları Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi’ne 3.5 metrelik Atatürk heykeli yaptırdı.

BUNUN için kente giden Akça ve Görgülü, 3.5 metre boyunda Atatürk heykeli yaptırdı. Yaklaşık 250 bin lira maliyetle yaptırılan Atatürk heykeli, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan iş insanı Fatoş Akça, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini mahallelerine kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Doğdukları mahalleye 3.5 metrelik Atatürk heykeli diktirdiler
‘ATA’YA MİNNET VE SAYGI’
Burunörenli olan Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Korkmaz ise köy halkı olarak Atatürk’e büyük bir minnet duyduklarını belirtti. Korkmaz, “Demokratik, laik ve üniter bir yönetimden yana olan, Atası’nın devrim ve ilkelerine sahip çıkan Burunören halkı, ona olan minnet ve saygısını belirtmek için 3.5 metre boyundaki anıt heykeli tüm masrafları iş insanı Fatoş Akça ve Süleyman Görgülü tarafından karşılanarak bu şirin köye dikilmiştir” dedi.
Doğdukları mahalleye 3.5 metrelik Atatürk heykeli diktirdiler

Doğdukları mahalleye 3.5 metrelik Atatürk heykeli diktirdiler

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