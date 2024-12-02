Doğan Çimen yeniden başkan seçildi

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Tamara Deufel başkan yardımcısı, Katja Bach sayman ve Anton Renz sekreter olarak yönetim kadrosuna katıldı. Toplantıda, şubat ayında yapılacak Federal Meclis seçimleri ve FDP’nin trafik ışığı koalisyonunun dağılmasındaki rolü geniş şekilde ele alındı. Doğan Çimen ve Gerhard Brugger, Tettnang ve Meckenbeuren’de yerel meclis üyesi olarak yürüttükleri çalışmaları da katılımcılarla paylaştılar. Çimen, yeni dönemde ekonomik ve sosyal zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir ekip ruhuyla çalışacaklarını vurguladı. Toplantıda ayrıca, yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için atılacak adımlar da konuşuldu. Çimen, bölgedeki ekonomik kalkınmayı desteklemek ve sosyal refahı artırmak için çeşitli projeler üzerinde çalışacaklarını belirtti. Katılımcılar, yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için önerilerde bulundular. Çimen, yeni dönemde daha şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade etti.