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Doğal gazda durum kritik

#Almanya#Doğal Gaz#AVRUPA Gaz Altyapısı Operatörleri Birliği
Doğal gazda durum kritik

Almanya’da doğal gaz depoları kritik seviyeye geriledi. Gaz depolama tesislerindeki dolum seviyesinin haftalardır düzenli olarak düştüğü belirtildi.

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AVRUPA Gaz Altyapısı Operatörleri Birliği’nin (GIE) verilerine göre, 30 Ocak’taki dolum seviyesi toplam kapasitenin sadece yüzde 36.88’ine geriledi. GIE, iki yıl önce bu rakamın yüzde 90 civarında olduğunu belirterek, kritik düşüşe dikkat çekti. Almanya’daki doğal gaz depolama şirketlerinin endüstri birliği olan Energy Storage İnitiative’e (INES) göre, dolum seviyeleri kayıtların tutulmaya başladığı 2011’den bu yana karşılaştırmalı değerlerin çok altında. Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre, mevcut doluluk seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Örneğin, 7 günlük aşırı soğukları atlatabilmek için 1 Şubat tarihindeki doluluk seviyesinin yüzde 40 olması gerekiyor. Rapora göre hiçbir sıkıntı yaşanmadan 30 günlük şiddetli kışı atlatabilmek için ise yüzde 50 doluluk oranına ihtiyaç duyuluyor. Doğal gazda ciddi sıkıntı yaşanması durumunda öncelikli olarak sanayideki tüketimin kısıtlanacağı belirtildi.

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ÜÇTE İKİSİ RUSYA’DAN
Uzmanlar, Almanya’daki doğal gaz depolarındaki düşüşün nedeni olarak uzun zamandır devam Ukrayna krizine işaret ediyor. AB Komisyonu da aynı şekilde Rusya’yı artan doğal gaz talebine rağmen teslimat hacimlerini artırmamakla suçluyor. Gaz fiyatlarındaki rekor düzeyde artışın göz önüne alınması durumunda bunun, Rus şirketlerinin lehine olduğu ve teslimat hacimlerini artırmaları gerektiği belirtildi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB Komisyonu olarak Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un tutumunun piyasaya uygun olup olmadığını araştırdıklarını belirtti.
Almanya’nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini Rusya sağlıyor. Rusya’nın sağladığı doğal gaz teslimatında sorunun devam etmesi durumunda Almanya’nın açığı başka bir tedarikçi ülkeden karşılamasının zor olduğu belirtildi. Katar ise önceki gün açıklama yaparak Ukrayna krizi nedeniyle oluşacak Avrupa’nın doğa gaz ihtiyacının tamamını karşılayamayacağını duyurdu. Almanya’da yaklaşık 25 şirket tarafından işletilen 47 yeraltı depolama tesisi bulunuyor.

 

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#Almanya#Doğal Gaz#AVRUPA Gaz Altyapısı Operatörleri Birliği

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