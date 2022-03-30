Doğal gaz için ‘acil plan’ hazırlığı

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BÖYLE bir durumda sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığına dikkati çeken Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, gelişmelerin sistematik olarak değerlendirilmesi için bir ‘kriz timi’ oluşturulduğunu belirtti. Habeck, bakanlığındaki uzmanların yanı sıra enerji şirketleri ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı ‘kriz timi’nin, doğal gaz piyasasındaki gelişmeleri günübirlik takip ederek Federal Ekonomi ve İklim Bakanlığı’na danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi.

3 KADEMELİ ERKEN UYARI SİSTEMİ

Rusya’nın, nisan ayı itibariyle doğal gaz ödemelerinin dolar yerine ruble ile yapılması önerisini G7 ülkeleri enerji bakanları kabul etmedi. Almanya, G7 ülkelerinin bu reddi üzerine gazı kesme tehdidinde bulunan Moskova’ya karşı zaman kaybetmeden harekete geçti. Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, Rusya’nın bu tehdidini hayata geçirip geçirmeyeceği belli olmadığı halde kendilerinin bu alanda bir ‘erken uyarı sistemi’ni devreye sokacaklarını açıkladı. Şu aşamada Almanya’nın yeteri kadar doğal gaz rezervine sahip olduğunu vurgulayan Habeck, konutlarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmesinin düşünülmediğini açıkladı. Ancak ‘acil plan’ çerçevesinde ileriye dönük olarak sanayi alanında bazı kısıtlamaların devreye sokulabileceğine dikkati çekti. Avrupa Birliği’nin (AB) 2017 yılında doğal gaz tedarikiyle ilgili olarak, ‘erken uyarı’, ‘alarm’ ve ‘acil durum’ olmak üzere 3 kademeli bir plan üzerinde uzlaştığını hatırlatan Habeck, Almanya’nın tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak ‘acil plan’ hazırlığını tamamladığını ve ‘erken uyarı’ sistemini devreye soktuğunu ilan etti. Öte yandan Rusya’nın doğal gaz ihracını durdurması halinde Alman ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir biçimde olumsuz yönde etkileneceğine dikkat çekildi.