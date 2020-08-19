‘Dizleriyle boynuma bastırdılar, nefes alamadım, kendimi savundum’

“OKULDAN gelirken cadde dolu olduğu için elektrikli scooter ile yaya yolundan gidiyordum. Polis beni durdurdu. Scooter’dan indim ve polisten özür diledim. Polis beni burada sürmemem için 3-4 defa uyardığını söyledi. Beni belki başkasıyla karıştırdığı için ‘Olamaz öyle bir şey’ dedim. Kimliğimi istedi, yanımda yoktu ve adımı söyledim. Beni karakola götürmek istediler ve gitmek istemediğimi belirtince takviye çağırdılar. Boğazımı sıktılar, nefesimi kestiler. Bende korktum ve şoka girdim. Ben sadece polisleri ittim. Direnince önce 4 polis daha geldi. Polisler copla enseme vurdular. Bir polis ağzımı tuttu. Üzerime çullanıp yere yatırdılar. Dizleriyle boynuma bastırdılar. Bir polis de yüzüme biber gazı sıktı. Ben astım hastasıyım, nefes alamadım. Kendimi savundum. Bende silah ya da herhangi bir şey yoktu. Ters kelepçe takıp beni karakola götürdüler.” ‘OĞLUMU TANIYAMADIM’

İfadesi alınarak serbest bırakılan Kadir’in babası Baki H. ise doktora giderek 1 hafta rapor aldıklarını söyledi: “Oğlumun yüzü gözü yara bere içindeydi, tanıyamadım. Darp yaralarından dolayı gece ağrıdan uyuyamadı. Psikolojisi bozuldu. Psikiyatriste götürerek oradan da rapor aldık. Kadir’e yapılanları görünce şoke oldum. Olay yerindeki insanlar da polise tepkisini göstermiş. Dünyada son gelişen olaylar Almanya’ya da sıçradı. Bunu yapan polisler gerekli cezayı almalılar. Polisler, bir çocukla bu olayı konuşacak eğitime sahip değilseler bu işi yapmasınlar ve üniformalarını çöpe atsınlar.”

Bir görgü tanığı kadın ise olay yerine polislerin gelip, korkudan titreyip ağlayan gence saldırdığını, halkın tepkilerine rağmen polisin şiddet uygulamaya devam ettiğini söyleyerek “Bir an önce sorumlular bulunarak bunun hesabını vermesi lazım” dedi.

‘BÖYLE ŞEYLER OLMAMALI’

Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel aileyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunurken, SPD’li Hamburg Eyalet milletvekili Göngör Yılmaz ise aileyi evinde ziyaret etti. Olayın gelişimini Kadir ve babasından dinleyen Yılmaz, “Ortada çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Polisin anlattıklarında da farklı şeyler yazıyor. Önce bu konuyu belediye başkanı ve içişleri senatörü ile görüşeceğim. Amerika’daki olaydan sonra insanlar bu konulara daha duyarlı. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor” diyerek olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Ayrıca bazı sivil toplum kuruluşları da cumartesi günü ‘Kadir’e destek - Irkçılığa lanet’ adıyla bir miting organize etmeye çalışıyor.

SPD’Lİ SENATÖRDEN POLİSE DESTEK

8 polisin 15 yaşındaki çocuğa orantısız güç kullandığını gösteren video görüntüsüyle ilgili sosyal medyada eleştiri yağmuru ve yoğun tartışmalar üzerine açıklama yapan SPD’li Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote ise polisi savundu: “Hamburglular polislerinden gerekirse direnmeye rağmen yasa ve hukuku uygulamasını bekliyor.” Hamburg polis sözcüsü Holger Vehren ise Kadir H.’nin polise adını söylemediğini, polisin yaklaşık yarım saat kimliğini öğrenmeye çalıştığını belirtti ve “Kimlik tespiti mümkün olmayınca ve polise direnince, takviye güç istendi” dedi. Vehren, Kadir H. hakkında polise karşı gelmekten soruşturma açıldığını, polis müdahalesinin de emniyet tarafından incelendiğini söyledi.



