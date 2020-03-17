MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri'Dizi izleyerek vakit geçiriyorum'
GeriAvrupa 'Dizi izleyerek vakit geçiriyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 17.03.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

'Dizi izleyerek vakit geçiriyorum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Dizi izleyerek vakit geçiriyorum'
Abone Olgoogle-news

Serie A'da koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Daniele Rugani, izole olduğu odada açıklamalar yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İtalyan futbolcu, vaktini dizi izleyerek geçirdiğini dile getirdi.

Serie A'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Daniele Rugani, hastalığına dair açıklamalar yaptı. Kariyerini Juventus'ta sürdüren ve izole bulunduğu odada kulübün televizyon kanalına konuşan Rugani, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dizi izleyerek vakit geçiriyorum
Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu olduğunu söyleyen Daniele Rugani, "Şu anda iyiyim. Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Günlerinin nasıl geçtiğini de paylaşan İtalyan yıldız, "Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim. Herkes gibi dizi izliyorum. Netflix izliyorum. Peaky Blinders ve Elite'ye bakıyorum. Mishap'ı tavsiye ederim" dedi.

İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısının 24 bin 747'yi, ölü sayısının ise 1809'u bulduğu açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle