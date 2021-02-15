Diz çökmekten vazgeçtiler!

Guardian’da yer alan haberde, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Brentford’da oyuncuların ortak olarak aldıkları kararla maç öncesi diz çökmeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle lige verilen ara sonrasında İngiltere profesyonel liglerinde bulunan kulüpler, Black Lives Matter hareketine destek vermek ve ırkçılığı protesto etmek için maçlardan önce diz çökme hareketini yapma kararı almıştı. 2019/20 sezonunun bitimine kadar devam eden protestolar bu sezon da uygulanmaya devam etse de birçok takım hareketin anlamını yitirdiğini ve yeterli düzeyde mesaj vermediğini ifade etmişti. Bir diğer Championship ekibi olan Queens Park Rangers da geçen yıl eylül ayında maçlardan önce diz çökmemeye karar vermiş ve kulübün sportif direktörü Les Ferdinand, verilmek istenen mesajın kaybolduğunu gerekçe göstermişti. Brentford’un internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamada alınan karara ilişkin şu ifadeler kullanıldı, ‘’ Maçlardan önce artık diz çökmemeye karar verdik ve aldığımız karar Barnsley ile oynayacağımız maçta uygulanmaya başlayacak. Aldığımız karar uzun tartışmalar sonrasında alındı. Haziran ayından beri maçlardan önce diz çöküyoruz ancak diğer kulüplerdeki birçok oyuncu artık etkisinin azaldığını düşünüyor. Oyuncular olarak saha içinde ve dışında ırkçılıkla mücadeleye olan bağlılığımız göstereceğiz. Maçlardan önce diz çökmek isteyen oyuncuları desteklemeye devam edeceğiz. ‘’