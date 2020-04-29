DİTİB’in ‘İyilik Kervanı’na YTB de katıldı

İTALYA, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı İtalya’da ihtiyaç sahipleri, gıda başta olmak üzere birçok malzemeye ulaşmakta güçlük çekiyor. Karantinadan dolayı insanların ekonomik açıdan zorlanmaya başlamasıyla birlikte de yardım faaliyetleri ülke genelinde büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda DİTİB İtalya Şubesi, ülkede ‘İyilik Kervanı’ projesini başlattı. Dünyanın birçok noktasında Türk vatandaşları ve STK’lar aracılıyla salgına karşı çalışmalar yürüten YTB ise bu projeye ‘Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı’ kapsamında ortak oldu. Karantina süreci uzayınca kaynak temin etmekte güçlük yaşadıklarını belirten DİTİB İtalya Şubesi yetkilileri, bu noktada YTB’nin projeye ortak olmasının büyük önem taşıdığını aktardı. YTB’nin ‘İyilik Kervanı’na destek olarak büyük katkı sunduğunu belirten yetkililer teşekkür etti.

YTB’nin ortak olduğu İyilik Kervanı projesi kapsamında İtalya’da yardımcı muhtaç ailelere erzak yardımı yapılırken, Türkiye’den İtalya’ya ilik nakli için gelen üç ailenin de yalnızlıkları paylaşılarak ihtiyaçları karşılandı. YTB tarafından başlatılan Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte salgınla mücadele işbirliği modelleri geliştirilerek, Türk vatandaşlarının salgına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara katkıda bulunuluyor.