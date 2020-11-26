DİTİB’e bağlı camiye İslamofobik mektup

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi’ne gönderilen ve Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapak fotoğrafının yer aldığı mektupta, Müslümanlara hakaret içeren ifadeler kullanıldı. Bugün gelen mektubu yerel yetkililerle paylaştıklarını belirten DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Ahmet Fırat, 2 yıl önce de camiye İslamofobik bir mektup gönderildiğini söyledi. Fırat, daha önce gönderilen mektubun faillerinin bulunamadığını belirterek bu kez faillerin tespit edilmesi temennisinde bulundu.