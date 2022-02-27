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HABERLERAvrupa Haberleri

DİTİB’den uluslararası iş birliği anlaşması

#DİTİB#Mustafa Hacı Aliş#Ahmet Dilek Hayri Emin
DİTİB’den uluslararası iş birliği anlaşması

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. DİTİB ile Başmüftülük, başta kurumsal kabiliyetlerin geliştirilmesi olmak üzere, din eğitimi, din hizmetleri, cenaze nakil ve defin hizmetleri, imam eğitimi, kültür, sanat, tanıtım, dinî ve hayrî hizmetler, insani yardım, hukuk ve insan hakları, engellilere yönelik faaliyetlerde iş birliği yapacak.

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DİTİB’den uluslararası iş birliği anlaşması
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş tarafından imzalanan iş birliği protokolü töreninde, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek ve Bulgaristan Başmüftülüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Hayri Emin ile Başmüftülük Avrupa Koordinatörü Mustafa Izbishtali de hazır bulundu. İmza töreninde, DİTİB’in Almanya genelinde yürüttüğü dini, sosyal ve kültürel hizmetleri hakkında bilgi veren DİTİB Genel Başkanı Türkmen, Bulgaristan Başmüftülüğü ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. DİTİB’in 40 yıla varan tecrübesinin Almanya’daki Bulgaristan kökenli Müslümanların dini ve milli kimliklerinin korunması açısından önemli olduğundan bahseden Türkmen, Bulgaristan Müslümanlarının kendilerini yalnız hissetmemesi için kendilerine her alanda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.
DİTİB’den uluslararası iş birliği anlaşması
TECRÜBESİNDEN İSTİFADE EDİLECEK
Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş de yaptığı konuşmada, Almanya’da yaşayan Bulgaristan kökenli Müslümanların radikal akımlardan ve tesirlerden korunabilmesi açısından DİTİB’le iş birliğinin son derece önemli olduğunu söyledi. Aliş, bu alanda uzun yıllardır Almanya’da hizmet yürüten DİTİB’in tecrübesinden istifade etmek, dinî ve hayrî hizmetler noktasında DİTİB ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü arasında iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
DİTİB’den uluslararası iş birliği anlaşması

DİTİB’den uluslararası iş birliği anlaşması

DİTİB’den uluslararası iş birliği anlaşması

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#DİTİB#Mustafa Hacı Aliş#Ahmet Dilek Hayri Emin

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