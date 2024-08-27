DİTİB’den Solingen saldırısına kınama!

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ANMA programına, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) NRW -Düsseldorf Eyalet Birliği Başkanı Erhan Akyol, Solingen Merkez Camii Dernek Başkanı Osman Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri ve cami cemaati katıldı. DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Akyol, saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret ederek, olay yerine çiçek bıraktı. DİTİB, saldırının ardından kınama mesajı yayımladı. “Solingen’de hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz!” başlığı ile yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Solingen şehir festivalinde meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin de ağır yaralandığı korkunç bıçaklı saldırıdan derin üzüntü duyuyoruz. Dayanılmaz bir kayıp yaşayan yakınlarına ve en içten dileklerimizle acil şifalar dilediğimiz yaralılara başsağlığı diliyoruz. Böyle zamanlarda, toplum olarak hepimizin hayatını paramparça eden anlamsız şiddetle yüzleşmek için birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Olaydan etkilenenlere bu zor zamanlarında sabır ve teselli diliyoruz.”