×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama!

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#DİTİB#Solingen
DİTİB’den Solingen saldırısına kınama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 10:25

Almanya’nın Solingen şehrinde cuma gece saatlerinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucunda birçok kişinin hayatını kaybettiği festivalin ardından, kurbanlar için anma programı düzenlendi.

Haberin Devamı

ANMA programına, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) NRW -Düsseldorf Eyalet Birliği Başkanı Erhan Akyol, Solingen Merkez Camii Dernek Başkanı Osman Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri ve cami cemaati katıldı. DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Akyol, saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret ederek, olay yerine çiçek bıraktı. DİTİB, saldırının ardından kınama mesajı yayımladı. “Solingen’de hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz!” başlığı ile yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Solingen şehir festivalinde meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin de ağır yaralandığı korkunç bıçaklı saldırıdan derin üzüntü duyuyoruz. Dayanılmaz bir kayıp yaşayan yakınlarına ve en içten dileklerimizle acil şifalar dilediğimiz yaralılara başsağlığı diliyoruz. Böyle zamanlarda, toplum olarak hepimizin hayatını paramparça eden anlamsız şiddetle yüzleşmek için birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Olaydan etkilenenlere bu zor zamanlarında sabır ve teselli diliyoruz.”

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

DİTİB’den Solingen saldırısına kınama

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#DİTİB#Solingen

BAKMADAN GEÇME!