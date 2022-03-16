DİTİB’den Ramazan ayı öncesi istişare toplantısı

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DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Genel Başkan Kazım Türkmen, Köln Bölge Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral, Bölge Birliği Başkanı Adem Onur, Kadınlar Kolu Başkanı Ümran Aslan, Federal Kadınlar Birliği Koordinatörü Nurten Afat, Veliler Birliği Başkanı Kader Durmuş’un yanı sıra bölge derneklerinin başkan ve yöneticileri ile din görevlileri katıldı. İstişare toplantısı Köln Bölge Gençlik Birliği Başkanı Hüseyin Akar’ın sunumu ve Asldorf Camisi din görevlisi Faruk Yazar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Adem Onur, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri yardım kampanyalarını ve birliğin faaliyetlerini anlattı.

Dr. Muharrem Kuzey

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Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey de yaklaşan Ramazan ayının manevi ikliminin, feyiz ve bereketinin hissedilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, insanların ziyaret edilerek hatırlarının sorulması, gönüllerinin alınması gerektiğini hatırlattı. Kuzey, Dini Danışma Kurulu tarafından ocak ve mart ayları arasında gerçekleştirilen faaliyetlere değindi.

Kazım Türkmen

‘BÜYÜK BİR AİLEYİZ’

DİTİB teşkilatının kurulduğu günden bugüne kadar çok önemli hizmetler yaptığını belirten Genel Başkan Kazım Türkmen, “Büyüklerimiz buraya geldiklerinde belki ilk önce namaz kılacakları mekânları hayal ederken, şimdi hamdolsun içinde bulunduğumuz külliyeler inşa edildi. Gurur duymamak elde değil, o insanlara dua etmemek elde değil” dedi. Ramazan ayı faaliyetleri ile hayır hizmetlerine değinen Türkmen, şunları söyledi: “DİTİB’in 900’ü aşkın derneğinin yöneticileriyle, eyalet ve bölge birlikleriyle, kadın, gençlik ve veli kollarıyla 25 bin gönüllüsü ve 1 milyonu aşkın cemaati ile büyük bir aileyiz. Bu güzel kurumlarda hepimize Allah hizmet etme imkânı nasip eyledi. Ramazan ayında cemaatimizin emaneti olan zekât ve fitrelerini dünyanın dört bir tarafında fakir, yoksul ve savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kumanya dağıtımı yapacağız. Dağıtımı da bizzat dernek yöneticisi gönüllerimiz aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Ramazan ayının bütün dünyaya hayır ve bereket, huzur ve mutluluk getirmesini niyaz ediyorum.”

İstişare toplantısında Köln Bölge Veliler Birliği tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmaya bölge birliğine bağlı 50 cami derneğinden üç farklı yaş gurubu finalinde; 6-9 yaş grubunda Hatice Kaygısız (Köln-Kalk) birinciliği, Beyza Nur Öztürk (Leverkusen) ikinciliği, 10-12 yaş grubunda Cenik Erçin (Pulheim) birinciliği, Eda Nur Dokuz (Aldenhoven) ikinciliği, 13-15 yaş grubunda Turgut Güven (Bonn) birinciliği, Sueda Sarıkaya (Euskirchen) ikinciliği elde etti. Program, yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.