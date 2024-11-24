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DİTİB’den o iddialar hakkında açıklama

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#ALMANYA#Fatih#Din Görevlisi
DİTİB’den o iddialar hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 10:44

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Hollanda’da cansız bedenine ulaşılan Duisburg’daki Eyüp Sultan Camii din görevlisi Fatih Eryılmaz’la ilgili medyada çıkan bir haber hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“6 Kasım 2024 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Duisburg-Rheinhausen DİTİB Eyüp Sultan Camii din görevlisi Fatih Eryılmaz, Hollanda’nın Zaltbommel şehri yakınlarında Ren Nehri kenarında ölü olarak bulunmuştur. Olay, ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle takip edilmiş, ilgili Alman makamları ile iletişim halinde kalınarak arama çalışmaları sürdürülmüştür. Bulunacağı umuduyla beklediğimiz Hocamızın vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Bir kez daha kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. DİTİB ailemizin başı sağ olsun. Ancak vefat eden din görevlimiz Fatih Eryılmaz ve görev yaptığı Rheinhausen DİTİB Eyüp Sultan Camii ile ilgili asılsız haberler yapılmaktadır.”

‘SEVİLEN BİR GÖREVLİMİZDİ’
“Son olarak gündeme gelen ve Fatih Eryılmaz’dan önce görev yapan ve camiden ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilen din görevlimiz normal yurt dışı görev süresini tamamlayarak bu camiden ayrılmıştır. Görevine bir buçuk ay önce başlayan Fatih Eryılmaz ise yönetim ve cemaat ile hiçbir sorunu olmayan ve camisinde sevilen bir görevlimizdi. Ayrıca Rheinhausen DİTİB Eyüp Sultan Cami eski görevlisi olduğu iddia edilen Ahmet Acar, bu camide hiçbir dönem görev yapmamıştır. Ahmet Acar, halihazırda başka bir eyalette (Baden Württemberg Eyaleti) yer alan Mannheim Yavuz Sultan Selim Camii’nde görev yapmaktadır. Bu acılı dönemde başta basın mensupları olmak üzere herkesi sağduyulu davranmaya, yaptıkları açıklama ve haberler konusunda daha dikkati olmaya davet ediyoruz.”

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#ALMANYA#Fatih#Din Görevlisi

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