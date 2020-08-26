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Avrupa
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

DİTİB’den Giresun için yardım kampanyası

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DİTİB’den Giresun için yardım kampanyası
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Giresun’da meydana gelen sel felaketinde yaraları sarmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

DİTİB’den yapılan açıklamada, “Karadeniz bölgesinde özellikle de Giresun ilinde yaşanan sel felaketinde birçok insan vefat etmiş, evler, iş yerleri ve araçlar kullanılamaz hale gelmiştir. Yaraları bir nebze olsun sarabilmek adına yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz. ‘Almanya’daki kardeşleriniz sizlerin yanınızdadır’ demek istiyoruz. Yüce Rabb’imiz, bütün insanlığı tüm musibetlerden muhafaza eylesin” ifadesi yer aldı.
Kampanyaya destek vermek isteyenlerin ‘https://www.ditib.de/spende/giresun/index.html’ web adresi üzerinden veya banka yoluyla DİTİB adına açılan ‘DE20 5023 4500 0141 4300 01’ numaralı IBAN hesabına havale yapabilecekleri kaydedildi.

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