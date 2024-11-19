DİTİB’den ‘Gençlik Buluşmaları!’

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DİTİB Erlangen Sultan Ahmet Camii’nin ev sahipliğini yaptığı programa, Eyüp Sultan, Fürth Mevlana, Plärer Aksa, Forcheim Yunus Emre, Röthenbach İmam-ı Azam, Lauf Mevlana, Hersbruck Ulu, Neuhaus Medine ve Sultan Ahmet Camii gençlerinden toplamda 150 erkek ve 100 kız katılım gösterdi. Program, ev sahibi dernek başkanı Enver Sönmez ve Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt’un açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan söz aldı. Gençliğin önemine vurgu yaparak söze başlayan Saydan “Sizler Allah Rasulü’nün Medine’de gönderdiği davet mektuplarının günümüzde ete kemiğe bürünmüş halisiniz. Allah Rasulü hayatta olsaydı, sizi elbette çok severdi” diyerek gençlere duyduğu güveni ifade etti.

‘GENÇLİĞİN İLİM YOLCULUĞU’Etkinliğin misafir konuğu, DİTİB Genel Merkez RTM Müdürü Sami Sipahi oldu. Sipahi, “Gençliğin İlim Yolculuğu” konulu sunumuyla programa derinlik kattı. Bölgedeki din görevlileri ve dernek başkanlarının da katıldığı program, gençler arasında büyük bir ilgi gördü. Program kapsamında gençler şiir dinletileri, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve çeşitli oyunlarla hem eğlendi hem de kaynaştı. Organizasyon boyunca yapılan ikramlar ise katılımcılardan tam not aldı. Erlangen Sultan Ahmet Camii’nde gerçekleşen bu buluşma, Kuzey Bavyera’daki gençlerin sosyal ve manevi bağlarını güçlendirmek adına önemli bir adım oldu. DİTİB Kuzey Bavyera Eyaleti Birliği Başkanı Uğur Cankurt da, bu tür etkinliklerle, gençlerin bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti.