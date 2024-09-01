DİTİB’den gençlere özel etkinlik

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6-10 yaş ve 11-15 yaş kategorilerinde ‘DİTİB 40 Yaşında’, ‘Camiyi Seviyorum’, ‘Hayalimdeki Cami’, ‘Cami ve Ramazan’ ile ‘Camim ve Ailem’ başlıkları altında düzenlenen resim yarışmasına, Almanya genelinde yaklaşık 500 eser katıldı. Profesyonel bir jüri tarafından yapılan değerlendirme ile ilk elemede seçilen 83 eser ve ilk üç dereceye giren resimler sergilendi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği ödül törenine, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından resim yarışmasında değerlendirme komisyonunda yer alan ressam Yıldırım Sultanov, jüri adına yetenekli çocuklara teşekkür etti. Jürinin seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Sultanov, velilere çocuklarının sanat çalışmalarına yol gösterici olarak katkı sağlamaları gerektiğini söyledi. Sanatın önemine dikkati çeken Sultanov, çocukların becerilerinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek hem öğrencilere hem de ailelerine başarılar diledi.

Hutbe birincisi Onur Tuncel ödülünü Dr. Muharrem Kuzey’den aldı.

Hutbe üçüncüsü Gözdenur Yıldırım Karadan

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‘HEPSİ ÇOK ÖNEMLİ’

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, resim yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, sanata ve kültüre olan ilginin bir toplumun gelişmişlik düzeyini ve kültürel seviyesini gösterdiğini ifade etti. Sanatla meşgul olan çocukların zihinsel gelişimlerine ve gelecekteki perspektiflerine önemli katkılar sağladığını belirten Kuzey, teknoloji çağında sanatın bu anlamda daha da kıymetli olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, DİTİB’in 40’ıncı yıl dönümüne özel olarak düzenlenen sergi aracılığıyla çocukların hayallerini görme fırsatı bulduklarını söyleyen Kuzey, resimlerde camilerin farklı tasvirlerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Sergiye gönderilen eserlerin hepsine ayrı bir önem verdiklerini, ancak bazılarını seçmek durumunda kaldıklarını ifade etti.

Resim yarışması birincisi Mihrimah Uzeirovski

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5 EYLÜL’E KADAR AÇIK

Kuzey, cami inşaatlarında geçmişte yaşanan fedakârlıklara değinerek, bu camilerin temelinde büyük maddi ve manevi emeğin olduğunu söyledi. Ayrıca, camilerin toplumsal hayatta önemli bir yer tuttuğunu, tarih boyunca sanatın ve kültürün insanlığın gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını belirtti. Kuzey ayrıca, DİTİB’in dördüncü nesli olan çocukların perspektifinden camiler ve hutbeler hakkında bilgi edinmek istediklerini söyledi. Bu şekilde, yerel konuların ve gençlerin bakış açısının hutbelerde yer almasını amaçladıklarını vurgulayan Kuzey, 40’ıncı yıl vesilesiyle düzenlenen bu etkinliğin hem DİTİB ailesinin bir faaliyeti hem de tarihe not düşme açısından değerli olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. DİTİB Sergi Salonu’ndaki resim sergisi, 5 Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık tutulacak.





