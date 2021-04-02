DİTİB’den Bavyera eyaletine: Amacınız din öğretmek değil entegrasyonu sağlamak

DİTİB, 2014’ten bu yana girişimlerinin devam etmesine rağmen dini cemaatlerin muhatap alınmadığını belirterek “Bavyera eyaletinin amacının dini öğretmek değil, Müslümanların entegrasyonunu sağlamak” olduğunu kaydetti. Cemaate yönelik bilgilendirici açıklama yapan DİTİB, Bavyera eyaletinin Müslüman cemaatleri muhatap almadığına dikkat çekerken “Dini cemaate ait anayasal bir hak olan İslam din derslerinin yerine dini cemaatleri dışlayarak ve kendi başına bu dersleri vererek bir yapı oluşturmaya çalışmaktadır” denildi.

‘ANAYASAL HAKKIMIZA AYKIRI’

Bavyera eyaletinde 2009 yılından bu yana dini cemaatlerin dışarıda tutulduğu (nicht-bekenntnisorientierter Islamunterricht) İslam dersi veriliyor. DİTİB ise 2014 yılında cemaatlerin dahil olduğu İslam din dersi (bekenntnisorientierter Islamunterricht) verilmesi için başvuruda bulundu. Konuyla ilgili cemaati son gelişmelerle ilgili bilgilendiren DİTİB, uygulanan yöntemin 2020/21 eğitim yılında yaygınlaştırılmasının planlandığını kaydetti. DİTİB, “Anayasal hakkımıza aykırı olan İslam dersini desteklemiyoruz. Dini cemaatler tarafından içeriği belirlenen ve uygulanan İslam din dersleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz” denildi.

DİTİB açıklamasında cemaatlerin dahil olduğu ‘İslam Din Dersi’ ile eyaletin cemaatleri dışlayarak sunduğu ‘İslam Dersi’ arasındaki farkları da sıraladı. Buna göre:

DİTİB’in savunduğu İslam Din Dersleri;

- Anayasal haktır. Amacı çocuklarımızın dinlerini öğrenmeleri, dini kimliklerini geliştirmeleri, ve aidiyet duyguları oluşturmalarıdır.

- Ders içeriğini Müslüman teşkilatlar ve bakanlık birlikte belirler.

- Öğretmenler Müslüman olmak zorundadır ve yaşam tarzlarında da çocuklara örnek olacak kimselerdir.

- Ders kitapları içerikleri İslamiyet’e uygundur. Dini cemaatler uygun olmayan ders kitaplarının kullanılmasına itiraz eder ve kullanılmasını engelleyebilir.

Eyaletin sunduğu İslam Dersleri;

- Bakanlık amacının dini öğretmekte değil, Müslümanların entegrasyonunu sağlamak ve olası radikalizmin önüne geçmek olduğunu açıklamıştır.

- Ders içeriğini bakanlık tek başına belirler.

- Öğretmenler Müslüman olmak zorunda değildir.

- Ders kitaplarının içeriklerini sadece bakanlık değerlendirir ve öncelikli amacı din öğretmek olmadığı için daha çok entegrasyon ve radikalizmi engelleme ilgili konuları önceleyebilir. Müslümanların dini görüşüne uygun olmayan konuları da kabul edebilir.