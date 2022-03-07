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‘DİTİB’de görev sorumluluğu ömür boyu devam eder’

#Abdurrahman Atasoy#Sami Sipahi#AVRUPADAN HABERLER
‘DİTİB’de görev sorumluluğu ömür boyu devam eder’

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 2022 yılının ilk yüz yüze istişare toplantısıyla bir araya geldi. DİTİB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya DİTİB yönetim kurulu üyeleri, dini danışma kurulu başkanları, eyalet ve bölge birliği başkanları, federal kadın, gençlik ve veli birliği başkanları ile bölge ve genel merkez birim müdürleri katıldı.

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DİTİB Rehberlik, Denetim ve Teşkilatlanma Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Özel Kalem ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık’ın sunumu ve Düsseldorf DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, “Geleneksel istişare toplantılarımızı pandemi tedbirlerinin hafiflemesiyle birlikte artık yüz yüze yapabiliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘DİTİB’de görev sorumluluğu ömür boyu devam eder’

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen

Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın yeniden büyük çatışma sarmalına girme riskiyle karşı karşıya geldiğini belirten Türkmen, etnik veya dini ayrım yapılmaksızın dünyanın bütün toplumlarının barış içinde, huzur ve güven ortamında yaşamaya hakkı olduğunu ifade etti. Toplantının ana temasının ‘Audit’, yani hizmet ve faaliyetlerin standartlaştırılması, kontrol ve denetimi olduğu söyleyen Türkmen, teşkilatlanmada kontrol ve denetimin hayati bir rolü olduğunu söyledi. Görevde bulunduğu dönemde en fazla önem verdikleri konunun istişare olduğuna vurgu yapan Türkmen, “DİTİB’de görev sorumluluğu ömür boyu devam eder. Dernek başkan ve yöneticilerimiz hizmetlerini Allah rızası için yapıyorlar. Dernek çalışmalarında istişare önemlidir. İstişareyle çözüme kavuşturulamayacak hiçbir konu yoktur” dedi.

‘DİTİB’de görev sorumluluğu ömür boyu devam eder’
GÖNÜLLÜLER DAĞITACAK
Eğitim çalışmaları, öğrenci evleri, hayır hizmetleri, Ramazan ayı faaliyetleri ve dernek çalışmalarına değinen Türkmen, şöyle devam etti: “Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Ramazan’da cemaatimizin emaneti olan zekât ve fitrelerini dünyanın dört bir tarafında fakir, yoksul ve savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kumanya dağıtımı yapılacak. Dağıtımı da bizzat dernek yöneticisi gönüllülerimiz aracılığıyla gerçekleştireceğiz. DİTİB gönüllüleri dağıtıma bizzat refakat ve nezaret edecekler. Ramazan ayının bereketi her yere ulaşacak. Ramazan’ın bütün dünyaya hayır ve bereket, huzur ve mutluluk getirmesini niyaz ediyor, yapacağımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
‘DİTİB’de görev sorumluluğu ömür boyu devam eder’

Sami Sipahi

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Derneklerin iş ve işlemlerinin tanımlanması, takibi ve tespiti, standartlar ve iyi uygulama örnekleri kapsamında ‘Audit Metodolojisi ve Sonuçları’ üzerine Rehberlik, Denetim ve Teşkilatlanma Hizmetleri Müdürü Sami Sipahi ve Genel Sekreter Abdurrahman Atasoy tarafından yapılan konuşma ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

‘DİTİB’de görev sorumluluğu ömür boyu devam eder’

Abdurrahman Atasoy

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#Abdurrahman Atasoy#Sami Sipahi#AVRUPADAN HABERLER

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