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DİTİB, savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı

#Almanya#DİTİB#Ukraynalılar İçin Yardım Kampanyası
DİTİB, savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya genelindeki teşkilatlarına bir çağrı yaparak savaş mağduru Ukraynalılar için yardım kampanyası başlattı.

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SAVAŞ mağdurlarının acı ve üzüntülerini paylaşmak ve Ukrayna halkının yanında olmak amacıyla teşkilat olarak yardım kampanyası başlattıklarını belirten DİTİB Genel Başkan Kazım Türkmen, şunları söyledi: “Çatışmalar, işgaller ve savaşlar hiçbir zaman insanlığa huzur getirmemiş, geride sadece kan, gözyaşı ve yerle bir olmuş şehirler bırakmıştır. Üzülerek görüyoruz ki, son olarak Ukrayna’da meydana gelen savaş da daha önce onlarcasına ve yüzlercesine şahit olduğumuz manzaraları yeniden dünya gündemine sokmuş ve insanlığın geleceği üzerinde kara bulutların dolaşmasına yol açmıştır. Yine masum ve mağdur milyonlarca insan, kadın-erkek, çoluk-çocuk, acımasız çatışmaların ortasında yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakılmıştır.”

DİTİB, savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı



DİTİB’in, dünyanın dört bir tarafına iyilik, huzur, barış ve kardeşlik taşıyan bir kuruluş olduğuna vurgu yapan Türkmen, savaş mağdurlarına sahip çıkmak, yaralarını sarabilmek adına DİTİB derneklerinin ve tüm hayırseverlerin bu kampanyaya da ellerinden gelen desteği esirgemeyeceklerine inandığını söyledi. Türkmen, yardım çağrısına destek vermek isteyenlerin banka yoluyla Turkisch-Islamische Union adına açılan DE09502345000141430005 numaralı IBAN hesabına havale yapabileceğini belirtti.

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DİTİB, savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı

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#Almanya#DİTİB#Ukraynalılar İçin Yardım Kampanyası

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