DİTİB camilerinde cuma namazları kılınmayacak

DİTİB resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada, “Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren ve çok sayıda ölüm vakalarının görülmesinin ardından bütün kurum ve kuruluşları tedbir almaya zorlayan yeni koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. Salgınla mücadelede, devletlerden sivil toplum kuruluşlarına, cemaatlerden bireylere kadar her düzeyde herkesin üzerine düşen önemli ve ciddi sorumluluklar bulunmaktadır. Takdir edilmelidir ki, salgının yayılmasına paralel olarak alınması gereken tedbirlerde de etkin ve hızlı olma zarureti bulunmaktadır. Bu sebeple Alman hükümetinin Almanya genelindeki her türlü toplu faaliyetin iptal edilmesi yönündeki tavsiyesine uygun olarak, salgının olumsuz etkilerinden cemaatimizi korumak ve salgınla mücadeleye destek olmak maksadıyla, 13 Mart 2020 tarihinde DİTİB’e bağlı camilerimizde cuma namazı kılınmayacaktır” denildi. Salgın nedeniyle gelecek hafta da cuma namazının da DİTİB’e bağlı camilerde kılınmaması bekleniliyor.