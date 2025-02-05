DİTİB Landshut Yunus Emre Camii yeni yönetimini seçti

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DAHA önce hem yönetim kurulu üyesi hem de başkan olarak hizmet veren Mesut Karaüzüm, yeni yönetimle birlikte ilk icraatlarının önümüzdeki Ramazan ayında iftar programı düzenlemek olacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “İftar programımız için aşçı talebimizi Münih Din Hizmetleri Ataşeliğine ilettik. Geleneksel iftar programımızla derneğimizde huzurlu bir ortam oluşturmayı ve birlik beraberliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Geçmiş dönemde görev yapan yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.”

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerde oluşuyor:

Başkan: Mesut Karaüzüm

Başkan Yardımcısı: İsmail Keser

Başkan Yardımcısı: Samiha Alegöz

Genel Sekreter: Şahin Serbest

Muhasebe Sorumlusu: İsmail Uçar

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Demirtaş