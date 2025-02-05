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DİTİB Landshut Yunus Emre Camii yeni yönetimini seçti

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#ALMANYA#DITIB#AVRUPADAN HABERLER
DİTİB Landshut Yunus Emre Camii yeni yönetimini seçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:22

DİTİB Landshut Yunus Emre Camii, yapılan seçimle yeni yönetimini belirledi. Caminin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve Landshut halkı tarafından yakından tanınan eski başkanlardan Mesut Karaüzüm, yeniden başkanlık görevine seçildi.

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DAHA önce hem yönetim kurulu üyesi hem de başkan olarak hizmet veren Mesut Karaüzüm, yeni yönetimle birlikte ilk icraatlarının önümüzdeki Ramazan ayında iftar programı düzenlemek olacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “İftar programımız için aşçı talebimizi Münih Din Hizmetleri Ataşeliğine ilettik. Geleneksel iftar programımızla derneğimizde huzurlu bir ortam oluşturmayı ve birlik beraberliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Geçmiş dönemde görev yapan yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.”

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerde oluşuyor:
Başkan: Mesut Karaüzüm
Başkan Yardımcısı: İsmail Keser
Başkan Yardımcısı: Samiha Alegöz
Genel Sekreter: Şahin Serbest
Muhasebe Sorumlusu: İsmail Uçar
Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Demirtaş

DİTİB Landshut Yunus Emre Camii yeni yönetimini seçti


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#ALMANYA#DITIB#AVRUPADAN HABERLER

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