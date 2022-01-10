DİTİB Kuzey Bavyera’da yeni yönetim

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DİTİB Eyalet Birliği Başkanlığı’na seçilen Uğur Cankurt, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Öncelikle DİTİB Kuzey Bavyera camiası tüm yönetim kurulu üyelerine, muhterem din görevlerine ve dernek başkanlarına şükranlarımı sunarım. Katkı ve hizmetlerinden ötürü önceki yönetime teşekkür ederim. Seçilen kardeşlerime yüce Allah’tan muvaffakiyetler dilerim. Dinimizi, camiamızı ve milletimizi en güzel şekilde temsil etmeyi ve ihlas ile hizmet edebilmeyi yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Görev süremiz içerisinde yüce Rabbimizin inayetiyle din hizmetleri yanında sosyal, gençlik ve kadın çalışmaları ile İslam din dersi, manevi rehberlik, tanıtım ve kültürel faaliyetlerde DİTİB Eyalet Birliği olarak daha aktif çalışma gayreti içerisinde olacağız inşallah.”

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‘DİN DERSİ TALEP EDECEĞİZ’

“Bu bağlamda DİTİB dini cemaat sorumluluğunu faaliyetlerimizin merkezine yerleştirerek dini cemaat ve kamu tüzel kişiliği statüsünün tanınması süreçlerini canlandırmak ve ilerletmek için gerekli adımları atılacaktır. DİTİB Eyalet Birliği olarak din dersi ve İslam ilahiyatı konularında katkılarımızı sunacak, anayasal zemine uygun İslam itikadına dayalı din dersinin verilmesi talebinde bulunacak ve dini cemaat olarak tanınma süreçlerini sürdüreceğiz. Bu süreçlerde DİTİB, bölgemizdeki diğer İslami cemaatlerle iş birliği imkânlarını geliştirecek ve daha da güçlendirecektir.”

‘KADINLARIN KATILIMI GÜÇLENDİRİLECEK’

“Resmi kurumlar ve gayrimüslim cemaatlerle olan ilişkiler de çalışmalarımızın ayrı bir ağırlık noktasını oluşturacaktır. Değişen ihtiyaçlar ve yeni sorun alanları dikkate alınarak, çocuk ve gençlik çalışmaları, Müslüman kadınların toplumsal katılımlarının güçlendirilmesi veya her geçen gün daha önemli hale gelen yaşlıların desteklenmesi gibi hizmet alanlarında cami dernekleriyle yoğun bir iletişimde bulunulacaktır.

Tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği yönetimi şu isimlerden oluştu.

Uğur Cankurt / Başkan

Gülay Arık / Başkan Yardımcısı

Cemil Kimyacıoğlu / Başkan Yardımcısı

Kemal Sapkaya / Muhasip

Refet Avcı / Sekreter

Hilal Erensoy / Eyalet Gençlik Birliği Başkanı

Özlem Ödemiş / Eyalet Kadın Birliği Başkanı

Sema Yılmaz / Eyalet Veliler Birliği Başkanı