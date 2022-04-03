DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği, yardım için Kenya’da!

Haberin Devamı

DİTİB Kuzey Bavera Eyalet Birliği İkinci Başkanı Cemil Kimyacıoğlu ve Genel Sekreter Refet Avcı yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Nürnberg Din Hizmetleri Ataşemiz Fuad Gökçebay dahil olmak üzere 6 kişilik bir ekiple Afrika kıtasının Kenya’dayız. Kenya’nın başkenti Nairobi başta olmak üzere Kajıado, Isi, Garissa, Tana, River, Mombasa, Kwele, Klifi isimli şehirlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine içerisinde Kuran-ı Kerim bulunan özel hazırlanan kumanyalara dağıtırak ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyoruz. DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliğine bağlı derneklerce gerçekleştirilen ‘Hediyem Kuran Olsun’ kampayasından toplanan 15 bin adet Kuran-ı Kerim ve 6 bin koli kumanya paketini ihtiyaç sahiplerine hazırlamış olduğumuz kumanyaları dağıtmaya devam etmekteyiz.”

Haberin Devamı

45 ÜLKEYE DAĞITILACAK

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliği içinde Almanya’da yaşayan gurbetçilerimizin bağış, zekat ve firtrelerinden oluşturlan fondan harcama yaparak 45 ülkede kumanya dağıtımı gerçekleştirmek üzere yollara çıktıklarını ve 25 farklı ülkede iyilik gönüllüleri olarak görev yaptıklarını belirten Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Fuad Gökçebay, da “Allah tüm bağışcılarımızdan razı olsun. Veren el olmanın huzuru ve gururu ile Kenya dahil çok ülkeye iyilik ellerimizi ulaştırmaktan mutluyuz. Kolilerimizi alan kardeşlerimizin yüzlerindeki sevinci gördüğümüzde ve Allah razı olsun cümlesini duyduğumuzda bizlerde seviyoruz ve mutlu oluyoruz” dedi.