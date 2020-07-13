DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Ofisi Açıldı

AÇILIŞTA Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Muhasip İrfan Saral, Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş, Kuzey Bavyera DİTİB Başkanı Hasan Aslan ile birlikte, çok sayıda Türk Sivil Toplum Başkan ve temsilcileri, iş insanı, din görevlileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Sunuculuğunu DİTİB Kuzey Bavyera Başkan Yardımcısı Recep Çalık’ın üstlenmiş olduğu program, Eyüp Sultan Camisi din görevlisi Ergün Çelik tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve hep birlikte okunan milli marşımızla devam etti.





FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Bölge Başkanlığını’nın görev alanı ve faaliyetleri hakkında davetlilere bilgi veren Kuzey Bavyera Bölgesi DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan, “Sadece bir açılış önemli değil, önemli olan vatandaşımıza yapabileceğimiz hizmet” dedi.

Türk İnsiyatif Nürnberg’in (TİN) çok kısa bir süre önce oluşturulduğunu, burada ülkesine ve dinine sahip çıkan her kuruluşun yer aldığını ifade eden Sözcü İsmail Akpınar, TİN’in yerel seçimler, Hanau saldırıları, korona pandemisi ve dışarıdan ezan okunması için yapmış olduğu girişimler hakkında davetlileri bilgilendirdi.





DERNEKLER DAHA PROFESYONEL OLMALI’

Almanya’daki derneklerimizin artık daha da profesyonelleşmesi gerektiğinin altını çizen Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay da, “Ayaklarını sağlam basan, doğru yoldan giden, ne yapacağını bilen, geniş planlar yapan ve yapmış olan güçlü bir kurum olması adına bir büro da olsa bu işin bir parçasıdır. Öyle görüyoruz” dedi. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de “DİTİB sadece dini vecibelerin yerine getirmesine katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda buradaki halkımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın da milli ve manevi değerlerini öğrenmelerine katkı sağlıyor” dedi.





ATILAN TOHUM BÜYÜYECEK

DİTİB’in çalışma faaliyetleri hakkında davetlilere bilgiler sunan DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, “Burada atılan tohumun büyüyerek, yeşererek çok güzel hayırlı hizmetlere dönüşmesini rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından 200 metrekare büyüklüğündeki büronun kurdelesi hep birlikte kesildi. Açılışta tüm davetlilerin maske taktığı gözlendi.