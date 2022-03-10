DİTİB Kadın Birliği’nden Kadınlar Günü’ne özel program

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Programın açılış konuşmasında Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç, “Toplumsal hayatın her noktasında azimle çalışan, emek veren kadının temsil edilmesini çok önemsiyoruz. Kadınlarımızın toplumun gelişmesine sağladığı katkının farkındayız. Yapılan çalışmaların Almanya’daki Müslüman varlığının, Müslüman kadının temsil edilmesi açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” diyerek projenin amacıyla ilgili bilgi verdi. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Kılıç, tüm kadınların gününü tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

DİTİB Kadın Birlikleri yöneticilerinin ve çevrimiçi programa katılan katılımcıların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen de binin üzerinde katılımla gerçekleşen program dolayısıyla kadın birliklerini tebrik etti. Türkmen, DİTİB çatısı altında kadınların eğitim başta olmak üzere her alanda etkinliklerini desteklediklerini, özellikle de bunun için ‘Suffe’ adı altında bir eğitim programı uyguladıklarını söyledi.

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‘ÖYLE BİR HAYAT YAŞA Kİ...’

Kadının, Allah’ın halifesi olarak erkekle birlikte yeryüzünü imar etme vazifesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ülfet Görgülü, “Öyle bir hayat yaşa ki, Allah seni yarattığına değsin” sözünü ileterek yaşamın ancak alınacak sorumluluklar, yapılacak hayırlı işlerle kaliteli hale getirilebileceğini söyledi. Görgülü, hocasının “Bir kadının dünyada yapacağı en iyi iş kendini yetiştirmektir” sözüyle rotasını bu yöne doğru değiştirdiğini anlattı. Hz. Peygamber’in kendi döneminde kadınları önemli işlere memur kılması gibi uygulamalarıyla İslam’da kadının toplumsal hayattaki varlığının yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Görgülü, Almanya’da DİTİB camilerinde kadın çalışmaların da emeğiyle, fedakârlığıyla, azmiyle yer alan bütün kadınların gayretlerini takdir ve kendilerine teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı. DİTİB Kadın Birlikleri, ilerleyen günlerde de devam edecek etkinliklerle Almanya genelinde ‘Toplumda Yönetici Kadın Profili’ projesini uygulamaya koyacaklarının müjdesini verdi.