DİTİB, İslam’ı seçen birinci nesil Alman Müslümanları ağırladı

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DİTİB Toplum ve Kurumsal İşbirliği Müdürlüğü’nden Rafet Öztürk’ün organizasyonuyla gerçekleşen programa 17 davetli katıldı. Birlikte eda edilen Cuma namazı sonrası misafirlere Merkez Camisi gezdirildi. Köln DİTİB Merkez Camisi din görevlisi Mustafa Kader’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Genel Başkan Kazım Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri misafirleri selamladı. Almanya’da İslam göçmen bir din olmadığını söyleyen Türkmen, “İslam Almanya’ya aittir. Almanya’da bugünkünden daha az Müslüman yaşamış olsa da, İslam eskiden de Almanya’ya aitti. Almanya’da farklı bir inançla büyüyen ve daha sonra İslam inancını benimseyen birçok mühtedi, Almanya’daki Müslüman yaşamını şekillendirmiştir. Sizler öncü olmanız hasebiyle entelektüel, sosyal ve sosyo-politik tartışmalara ön ayak oldunuz. Sizler, İslam’ın ve toplumun kurumsal ve sosyal uyumu için büyük çaba ve gayret sarf ettiniz. Ve sizlere bu bazen hiç de kolay olmayan ve zaman zaman sizleri yoran gayretleriniz için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi eski başkanı ve Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi’nin ilk sözcüsü Dr. Ayyub Axel Köhler ise, Müslümanlar ve özellikle mühtediler ile sürdürülen iş birliğinin önemine değindi. Köhler, tertiplenen toplantının hem Müslümanların hem de Almanya’da yaşayan Müslümanların çeşitliliğini gösterdiğini vurguladı. Ukrayna’daki mevcut duruma da değinen Köhler, “Barış için dua ediyor ve rahmeti bol Allah’tan Ukrayna’da barışın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini diliyoruz” dedi. Böyle bir toplantının düzenlenip fikir alışverişinin sağlanmasına vesile olunduğu için teşekkür eden Ahmad von Denffer, şunları söyledi: “Almanya’da dini cemaatlerin rolü azalıyor. Özellikle kiliselerin. Bu nedenle aklıma şu sorular geliyor; Din nereye gidiyor? Gençler bu olup bitenleri nasıl değerlendiriyor? Önümüzdeki yıllarda İslami cemaatlerin çalışmaları için öncelikler neler olacaktır? Yaşlı insanları nasıl destekleyebiliriz?”Köln’deki Müslüman Kadınlar Eğitim Merkezi kurucusu ve genel müdürü Amina Erika Theissen da, Merkez Camisi’nin inşası öncesinde yaşananları, şekil ve büyüklük tartışmalarına değindi. Theissen, “Tüm tartışmalar ele alındığında, sonuç olarak, Merkez Camisi modern mimarisi ile klasik unsurların bir sentezi olmayı başarmıştır” dedi. Diğer konuklar da, kendi faaliyet alanlarını, ortaya çıkan zorluklar ve başarıların yanı sıra mühtediler olarak hayat tecrübelerini aktardı. Toplantının önemine değinen DİTİB Toplum ve Kurumsal İşbirliği Müdürlü Dr. Zekeriya Altuğ’da, “Genç kuşağımız, sizler gibi öncü kuşakların tecrübelerini ve yaşadığı zorlukları birinci elden öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Bu münasebetle bugün buraya gelerek ve bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı bir başlangıç karşılaşması olarak görüyoruz” diye konuştu.