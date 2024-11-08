DİTİB imamı çarşamba gününden beri kayıp

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DUISBURG’un Rheinhausen semtinde bulunan Eyüp Sultan Camii’nde yaklaşık bir buçuk aydır görev yapan Kütahyalı din görevlisi Fatih Eryılmaz, 6 Kasım Çarşamba sabahı ortan kayboldu. Eryılmaz’ın ortadan kaybolduğunu, görev yaptığı Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı İbrahim Demirhan sosyal medya üzerinden paylaştığı “Kıymetli hocamız Fatih Eryılmaz’dan sabahtan beri haber alamıyoruz. Aramamıza rağmen kendisine ulaşamıyoruz. Vatandaşlardan yardım bekliyoruz” mesajla duyurdu.

Çarşamba günü sabah namazı öncesinde camide görüldüğü ancak sabah namazı vaktinde camide bulunmadığı belirtilen Eryılmaz’ın, daha sonra saat 08.00’e doğru bir Ldl mağazasının parkında görüldüğü açıklandı. Duisburg polisi tarafından cami çevresinde ve bağlantılı alanlarda arama başlatılırken, Eryılmaz’ın cep telefonunu evinde bıraktığı öğrenildi. Gün boyu kendisinden haber alınamayan Eryılmaz’ın kayıp haberi, görev yaptığı Eyüp Sultan Camii cemaati ve bölgede yaşayan Türklerin oldukça tedirgin olmasına yol açtı. Hadiseyi perşembe sabahı itibariyle sosyal medyadan öğrenen Duisburg ve bölgede yaşayan Türkler, Eryılmaz’ın fotoğrafının bulunduğu kayıp ilanını, büyük bir üzüntü ve dua ifadeleriyle paylaşmaya devam etti.