DİTİB iftar paketi dağıttı

BADEN Württemberg Eyaleti’ndeki Ostfildern Camisi her ramazan ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlediği iftar programlarını koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle iptal ederken, iftar paketleriyle yardımlarını Ramazan ayı boyunca sürdürecek. Paketler ise cami derneği yönetimiyle gençlik ve kadın kollarının öncülüğünde hazırlanıp dağıtılıyor. Her gün yaklaşık 200 paketin dağıtıldığını belirten dernek başkanı Yaşar Genç, şunları söyledi: “Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayını buruk geçiriyoruz. Camimiz sessiz ve mahzun kaldı. Dernek olarak Ramazan ayını bir iyilik hareketine dönüştürdük. İftar paketleri hayırsever iş insanlarının ve cemaatin katkılarıyla topluyoruz. Camimizde oluşturduğumuz hayır marketinde süt, un, tuz ve pirinç gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra temizlik ve mutfak ürünleri de yer almaktadır. Eldiven, maske ve kolonya gibi hijyen ürünlerin yer aldığı temizlik malzemelerimiz de var.”

Caminin din görevlisi Sırrı Küçük ise, “Koronavirüs ile mücadelenin ilk başladığı günden itibaren özellikle cemaatimizden yaşlılar, kimsesizler ve yardıma muhtaç olanlarla birlikte Ostfildern çevresinde yaşayan diğer ülke vatandaşlarının bizzat evlerine iftar paketi dağıttık. Bu yardımların hazırlanmasında ve dağıtılmasında cemaatimizden büyük destek görüyoruz” dedi.