DİTİB Hessen’den dijital ‘Hatıra Defteri’

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DİTİB ailesinin dernek başkanlarına, yöneticilerine, din görevlilerine, gönüllü hizmet veren üyelerine ve cami cemaatine yönelik olarak açılan ‘Dijital Hatıra Defteri Platformu’na, https://ditibhatira.web.app/ adresi üzerinden erişilebilecek. Gönüllülük esasına dayalı olarak isteyen herkes bu platformda anılarını ve fotoğraflarını paylaşabilecek. Hessen DİTİB Eyalet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve proje sorumlusu Hakan Akbulut, platform hakkında şu bilgileri verdi: “40’ıncı hizmet yılını dolduran DİTİB camiasında, yarınlara iz bırakma adına hizmet eden, ayrıca değerli zamanlarından fedakârlık yaparak birlikte yürüttüğümüz bu kutsal hizmetlerde gönüllülerin hatıralarıyla yaşamaları adına https://ditibhatira.web.app/ adresinde dijital bir hatıra defteri platformu oluşturduk. Birçoğumuzun yaş itibarıyla kuruluş aşamasını dahi bilemediğimiz, eli öpülesi büyüklerimizin türlü zorluklarla kurdukları cemiyetleri bizimle paylaşmalarını ve gelecek nesillere ışık tutacak bir arşiv hazırlamamızda bizlere katkı sunmalarını istiyoruz.”

Hakan Akbulut

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey

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BAŞKAN KUZEY’DEN TEŞEKKÜR

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ise DİTİB Hessen Eyalet Birliği’nin anlamlı bir etkinlik oluşturduğunu söyleyerek, emek veren herkese teşekkür etti. Kuzey, “Bu büyük ve güçlü ailenin bir parçası olarak fedakârca hizmet eden teşkilatın üyelerine, yöneticilerine, din gönüllülerine ve isimsiz kahramanlarına kuruma yaptıkları değerli katkılarından dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 5 Temmuz 1984 tarihinde 135 derneğin katılımıyla kuruldu.