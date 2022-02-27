DİTİB Genel Başkanı Türkmen’den Miraç gecesi mesajı

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Türkmen, mesajında şu ifadelere yer verdi: “İnsan yalnız bırakılmamıştır. Yaşama, dinamizmini veren en önemli duygu umuttur. Bu dünyada gördüğümüz ve karşılaştığımız her şey, insanın hayata tutunma ve zorlukların üstesinden gelme çabasına destek verir. Aydınlığın, gecenin karanlığını yırtarak ortaya çıkması, kriz ve bunalım sarmalındaki insana bir çıkış yolu ilham eder. Ölmüş tabiatın baharla yeniden hayat bulması, göçmen kuşların yeni yurt arayışları için binlerce kilometre kanat çırparak kıtalar aşması da aynı duyguyu, insanın mücadele azmini ve ayakta kalma umudunu besler. Ölüm döşeğindeki hastayı inatla hayata tutan, yorgun bakışlarına yaşama arzusunu veren şey işte budur, umuttur. Ülkesi talan edilmiş, evi ve sokağı başına geçirilmiş savaş mağduru bir aileyi bir arada tutan, yarının elbette başka olacağı umududur. İnsan umutla yaşar çünkü. Çünkü umut; candır, gelecektir, ışıktır. Peygamberimizi, davasına sağır kesilmiş Mekke’den Tâif yollarına düşüren neydi? Elbette umuttu. Kan revan içinde kalmış yüzünü silerken Peygamberimize gözyaşları içinde “Affet, Allah’ım! Bilmiyorlar” dedirten neydi? Toplumun geleceğine dair taşıdığı umuttu.”

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‘MİRAÇ UMUDU BESLER’

“Miraç, bir yönüyle işte bunu, insanın hayatta en fazla ihtiyaç duyduğu şeyi, umudu besler. “Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır” ayeti, Hazreti Peygamber’in şahsında olduğu kadar, Miraç’la birlikte herkeste yeniden tecelli eder. Miraç, sadece Peygamberimize değil, herkesin daralan gönlüne, giriftleşen ilişkilerine, bunalan dünyasına bir çıkış ve yükseliş ufku vadeder. Miraç’ın hediyesi olan, “Hiç kimseye taşıyamayacağı yük yüklenmeyecektir” vaadi, sınandığımız ağır ve zor sorumluluklara karşı liyakat ve tahammül kudretiyle donatıldığımızı ifade eder. Bu dünya hayatında, hiç kimsenin doğruluk, hakkaniyet ve istikamet üzere yaşama iradesinde yalnız bırakılmayacağını ifade eder. Bu düşüncelerle pazar günü (bugün) idrak edeceğimiz Miraç gecesinin yaşama arzumuzu her dem taze tutmamıza yardımcı olmasını, bireysel ya da küresel sorunlarla başa çıkma azmimizi güçlendirmesini diliyor, Kandilinizi tebrik ediyorum.”