DİTİB Genel Başkanı Kuzey’den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

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BAŞKAN Kuzey, mesajında yeni eğitim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, öğrencilere zihin açıklığı ve başarı dileklerinde bulundu. Mesajında, eğitimin sadece bilgi edinme süreci olmadığını vurgulayan Kuzey, bireyin kendini geliştirmesi, topluma faydalı bir birey haline gelmesi ve hayatın her alanında başarılı olması için eğitimin vaz geçilmez bir unsur olduğuna dikkat çekti. Kuzey, “Eğitim, bireyin potansiyelini ortaya çıkarır, yeteneklerini geliştirir, özgüvenini artırır ve kişilerin toplumsal sorunlara çözüm bulmasına, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesine katkı sağlar. Aynı zamanda eğitim, bireyin karakterini şekillendirir ve toplumsal hayatta başarılı olmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.

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CAMİLER CIVIL CIVIL OLACAK

Başkan Kuzey, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte camilerde hafta sonları çocuk seslerinin yankılanacağını belirterek, “Camilerimiz adeta cennet bahçesi gibi olacak. DİTİB ailesi olarak, bu yıl da öz değerlerine bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Dinimizin güzel öğretilerini çocuklarımıza aktarırken, manevi dünyalarını güzelleştirmek için gayret göstereceğiz” dedi.

DİTİB’İN 40. YILI KUTLAMALARI

Bu yıl DİTİB’in 40. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını dile getiren Kuzey, bu kapsamda düzenlenen resim yarışmaları ve Almanca Hutbe Yazma Yarışması gibi etkinliklerle çocuk ve gençlerin sanatsal ve dil becerilerini geliştirdiklerini ifade etti. Başkan Kuzey, Köln DİTİB Merkez Camii Sergi Salonu’nda düzenlenecek sergide dereceye giren eserlerin sanatseverlerle buluşacağını ve başarılı öğrencilere ödüller verileceğini belirtti.

ÖĞRENCİLERE, ÖĞRETMENLERE VE VELİLERE MESAJ

Başkan Kuzey, mesajının devamında öğrencilere seslenerek, “Sizler geleceğimizin temsilcilerisiniz. Başarınız, bizim başarımızdır. Bu yıl kendinize yeni hedefler koyun, öğrenmeye ve araştırmaya devam edin. Unutmayın, bilgi güçtür ve bu gücü en iyi şekilde kullanacak nesil sizlersiniz” ifadelerini kullandı. Öğretmenlere de seslenen Kuzey, öğrencilerin yol göstericisi ve ilham kaynağı olduklarını vurgulayarak, sabır ve motivasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini belirtti. Velilere ise çocukların en büyük örneği olduklarını hatırlatarak, okul ve cami başarısının velilerin desteğiyle mümkün olduğunu söyledi. Son olarak Kuzey, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek, öğrencilere başarı dileklerini yineledi.